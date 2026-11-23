Incidentul incredibil s-a produs în portul Torre Squillace, din localitatea Nardò, provincia Lecce.

Statuia din bronz, în mărime naturală, era dedicată celebrului cântăreț și compozitor italian Lucio Battisti.

Statuia a dispărut peste noapte. Hoții au rupt sculptura de la nivelul gleznelor, iar pe soclu au rămas doar pantofii acesteia.

Poliția verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere pentru a-i identifica pe autori.

Statuia din bronz a fost amplasată pe faleza orașului italian în anul 2022. Continuarea pe Mediafax Italia.