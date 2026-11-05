Un tablou de Pissarro, furat de naziști și vândut cu 1,4 milioane de euro, trebuie restituit familiei unui colecționar franco-român

Tabloul a fost cumpărat de colecționarul franco-român în 1935

Pictura realizată în 1902 și intitulată „Portul Dieppe” sau „Bazinul de pescuit Dauquesne și bazinul Duquesne, Dieppe, într-o după-amiază însorită” fusese achiziționată în 1935 de colecționarul franco-român Salomon Flavian, potrivit SudOuest.

Lucrarea a fost confiscată de naziști în 1941, în timpul ocupației, alături de alte tablouri. Bancherul, care a murit la Paris în 1955, își pusese la adăpost trei lăzi cu aproximativ 40 de picturi la Westminster Foreign Bank. Acestea au fost confiscate de organismul responsabil cu preluarea bunurilor culturale, apoi transferate la Muzeul Jeu de Paume din Paris, care a funcționat în timpul războiului ca punct de tranzit pentru operele de artă jefuite.

Salomon Flavian a cerut recuperarea tablourilor după război

Salomon Flavian, care a supraviețuit împreună cu familia sa în România, a depus la consulatul Franței din București o listă cu 35 de opere furate, printre care și tabloul lui Pissarro.

Pictura a fost înscrisă în Registrul bunurilor jefuite, iar mai multe dintre lucrările colecționarului au fost restituite între 1946 și 1950. Tabloul lui Pissarro nu s-a numărat însă printre acestea.

În 2023, urmașii familiei Flavian au descoperit o fotografie a picturii pe site-ul WikiArt și au solicitat noi investigații. Lucrarea a fost scoasă la licitație la Londra, de casa Sotheby’s, pe 25 iunie 2024, și vândută pentru 1,2 milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 1,4 milioane de euro.

Toate vânzările succesive, anulate de Tribunalul din Paris

La solicitarea urmașilor colecționarului, tribunalul din Paris a constatat „nulitatea tuturor vânzărilor succesive ale tabloului contestat de la jefuirea sa, inclusiv cea de la Londra din 25 iunie 2024, și a dispus restituirea lucrării, indiferent în mâinile cui s-ar afla și oriunde s-ar găsi”, potrivit unui comunicat al instanței.

Judecătorii au stabilit că familia Flavian a demonstrat că strămoșul lor a fost proprietarul tabloului și că acesta a fost confiscat de germani. De asemenea, instanța a reținut că bancherul a făcut demersuri pentru recuperarea picturilor după război.

Sotheby’s va trebui să dezvăluie identitatea cumpărătorului

Instanța a obligat casa de licitații Sotheby’s să comunice reclamanților, în termen de două luni, identitatea completă a cumpărătorului tabloului de la licitația din 2024. În caz contrar, compania riscă o penalitate de 1.000 de euro pentru fiecare zi de întârziere.

„Această tăcere (a Sotheby’s) îi împiedică pe beneficiarii lui Salomon Flavian să își exercite dreptul la restituire față de subdobânditorul lucrării în cauză și contravine obiectivului principal al ordonanței din 21 aprilie 1945 privind restituirea în natură a bunurilor jefuite victimelor sau succesorilor lor în drepturi”, a motivat instanța.

Avocata familiei Flavian, Corinne Hershkovitch, a salutat hotărârea, pe care a descris-o drept „o decizie foarte importantă în ceea ce privește regulile care trebuie respectate în tratarea operelor de artă cu proveniență problematică”.

Aceasta a apreciat în special poziția instanței privind competența justiției franceze în astfel de litigii internaționale. Hotărârea se aplică imediat, inclusiv în cazul unui eventual apel.

Mai multe procese privind operele lui Pissarro furate de naziști

Mai multe lucrări ale pictorului au făcut obiectul unor dispute judiciare. În 2020, Curtea de Casație a dispus definitiv restituirea către familia lui Simon Bauer, colecționar evreu persecutat în timpul regimului de la Vichy, a tabloului „Culegerea mazării”, aflat atunci în posesia unor colecționari americani.

În octombrie 2022, instanța a respins însă cererea lui Jean-Jacques Bauer, nepotul lui Simon Bauer, privind tabloul „Femeia care toarce”, întrucât acesta nu a putut demonstra că lucrarea îi aparținuse bunicului său.

De asemenea, Leone Meyer a renunțat, în iunie 2021, la drepturile asupra tabloului „Păstorița care se întoarce de la oi”, furat de naziști de la părinții săi adoptivi, în favoarea Universității din Oklahoma, care deținea lucrarea. Decizia a pus capăt unei dispute judiciare de cinci ani.