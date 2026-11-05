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Președintele Paraguayului a demisionat în urma unui scandal bancar. Milioane de oameni nu își pot accesa economiile

Președintele Paraguayului, Santiago Peña, a demisionat joi, 5 noiembrie, pe fondul unei crize financiare provocate de prăbușirea băncii digitale Ueno. Decizia a fost luată în timp ce parlamentarii discutau înlăturarea sa din funcție, iar milioane de clienți ai instituției financiare nu își mai puteau accesa banii,
Președintele Paraguayului a demisionat în urma unui scandal bancar. Milioane de oameni nu își pot accesa economiile
Sursa foto: captură video X/Santiago Pena
Oana Antipa
05 nov. 2026, 19:00, Știri externe
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Demisia lui Santiago Peña a intervenit după ce președintele Congresului, Basilio Núñez, și liderul Partidului Colorado, Horacio Cartes, și-au retras sprijinul politic pentru șeful statului, relatează Deutsche Welle.

Un grup de 35 de parlamentari din opoziție și din rândul disidenților partidului de guvernământ depusese o solicitare de punere sub acuzare a președintelui, în Camera Deputaților, care are 80 de membri.

Parlamentarii îl acuzau de conflicte de interese, folosirea necorespunzătoare a fondurilor de pensii și presupuse intervenții instituționale pentru protejarea băncii Ueno.

Peña deținuse acțiuni la Ueno Holding, grupul din care face parte instituția financiară, însă le vânduse în aprilie 2025. În documentele depuse de parlamentari erau menționate și două împrumuturi obținute de acesta de la bancă, considerate de inițiatorii procedurii drept posibile indicii ale unor avantaje financiare necuvenite.

Aproape trei milioane de clienți, afectați de blocarea conturilor

Banca Ueno avea aproximativ 2,94 milioane de clienți, echivalentul a circa 60% din populația adultă a Paraguayului.

Criza s-a agravat marți, când banca centrală a declanșat procedura de rezoluție sau închidere a instituției financiare, după constatarea deteriorării grave a indicatorilor de solvabilitate.

Aplicația bancară, plățile cu cardul și transferurile au devenit indisponibile, iar sucursalele și-au suspendat activitatea. Numeroși clienți s-au prezentat la sediile băncii, fără să își poată retrage economiile.

Situația afectează și fonduri publice importante. Potrivit datelor prezentate de Deutsche Welle, Ueno administra aproximativ 800 de milioane de dolari proveniți din depozite ale sectorului public, reprezentând aproape un sfert din totalul depozitelor sale.

Printre instituțiile care aveau bani plasați la Ueno se numără Institutul de Securitate Socială din Paraguay, responsabil de gestionarea pensiilor și a fondurilor pentru servicii medicale. Acesta deținea aproximativ 355 de milioane de dolari la bancă, echivalentul a circa 9% din investițiile sale.

Opt directori reținuți și proteste în capitala Asunción

Ancheta privind activitatea băncii a dus la reținerea a opt persoane din conducerea instituției, inclusiv fondatorul Miguel Vázquez și președintele băncii, Juan Manuel Gustale.

Procurorii au formulat acuzații împotriva a 27 de angajați și colaboratori ai instituției financiare, pentru presupuse infracțiuni care includ abuzul de încredere și tentativa de fraudă.

Avocații unora dintre persoanele reținute au transmis că au nevoie de timp pentru a analiza acuzațiile înainte de a formula un punct de vedere.

Între timp, criza a provocat manifestații în capitala Asunción. Pensionari, deponenți, studenți și angajați au ieșit în stradă miercuri, cerând recuperarea banilor și demiterea președintelui.

Joi, sute de salariați ai băncii și ai altor companii din grup au protestat în fața Ministerului Muncii, solicitând plata salariilor restante și a compensațiilor.

Peña promisese măsuri pentru recuperarea economiilor

Cu o zi înaintea demisiei, Santiago Peña încercase să calmeze nemulțumirea publică printr-un mesaj video, în care promisese adoptarea unor măsuri legislative pentru ca deponenții să își recupereze cât mai repede banii.

Scandalul îl determinase deja să își anuleze participarea la summitul ibero-american de la Madrid.

Economist de orientare conservatoare, Santiago Peña preluase președinția Paraguayului în august 2023, pentru un mandat de cinci ani, care ar fi urmat să se încheie în 2028.

Demisia sa marchează o nouă etapă a crizei politice și financiare, în condițiile în care autoritățile trebuie să gestioneze atât situația deponenților, cât și investigațiile privind administrarea fondurilor publice.

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