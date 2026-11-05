Fratele vitreg al lui Meghan Markle, numit „persoană de interes” în ancheta privind deținerea de imagini sexuale cu minori de către Thomas Markle

„Există indicii care sugerează că fiul ar putea fi, de asemenea, implicat”, a declarat secretarul de interne al Filipinelor, Jonvic Remulla, în cadrul unei conferințe de presă din Manila.

„Dar până acum doar ca persoană de interes, nu este încă tratat ca suspect. Vom afla în următoarele zile”, a adăugat acesta, potrivit The Independent.

Potrivit lui Remulla, au fost descoperite peste 7.000 de fotografii și un videoclip, toate cu minori de origine asiatică, latină și europeană, unii cu vârste de doar 10 și 11 ani.

Autoritățile din Filipine au lansat o anchetă asupra bărbatului în vârstă de 82 de ani luna trecută, după ce fiul său, în vârstă de 60 de ani, ar fi descoperit „sute” de imagini cu minori lăsate în casa tatălui său, când acesta s-a mutat din țară la începutul acestui an.

Tatăl Ducesei de Sussex, care este înstrăinat de Meghan, a fost mutat într-un azil de bătrâni pentru pacienți cu demență. Acest lucru stârnește temeri că FBI-ul nu va putea să-l intervieveze.

Luna trecută, Meghan Markle a declarat că este „profund afectată” de acuzațiile la adresa tatălui său.

Ducesa de Sussex speră că „acum se poate înțelege că, în ciuda denaturării anumitor publicații media de-a lungul anilor, orice distanță față de tatăl meu și alegerea mea de a nu-i permite să aibă contact cu copiii noștri a fost făcută dintr-un singur motiv: a-i proteja”.

„Deși amploarea a ceea ce a fost descoperit acum este mai dezgustătoare decât și-ar putea imagina cineva vreodată, speranța mea sinceră este că dreptatea va fi pe deplin făcută și că prioritatea rămâne siguranța și protejarea copiilor nevinovați”, a declarat Meghan Markle.