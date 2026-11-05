Un bărbat a fost găsit împușcat într-un hotel de lux din Monaco. Anchetatorii iau în calcul ipoteza sinuciderii

Poliția a deschis inițial o anchetă pentru suspiciune de omor, iar o femeie care se afla în cameră a fost audiată. Primele indicii îi determină însă pe anchetatori să ia în calcul ipoteza sinuciderii, a declarat procurorul general al Monaco, Stéphane Thibault, pentru publicația Monaco-Matin.

Serviciile de urgență au fost alertate în jurul orei 02:15, după ce femeia care împărțea camera cu bărbatul a anunțat recepția hotelului. La fața locului au intervenit pompieri, polițiști și echipaje medicale, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Potrivit Monaco-Matin, cei doi ar fi cetățeni francezi și s-ar fi aflat într-o relație. Femeia a fost dusă la audieri în cadrul anchetei deschise inițial pentru suspiciune de omor.

În urma cercetărilor efectuate în cameră, anchetatorii au descoperit două pistoale, dintre care unul ar fi fost folosit pentru tragerea focului de armă care a provocat moartea bărbatului.

Anchetatorii nu au stabilit definitiv circumstanțele decesului

Procurorul general al Monaco, Stéphane Thibault, a declarat pentru Monaco-Matin că primele constatări indică posibilitatea unei sinucideri. Cu toate acestea, sunt necesare examinări suplimentare și noi audieri pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs decesul.

Compania Société des Bains de Mer (SBM), care administrează hotelul Monte-Carlo Bay, a confirmat decesul, dar a direcționat solicitările de informații suplimentare către autoritățile judiciare.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au anunțat deocamdată o concluzie definitivă privind cauza morții.