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Cântăreața americană Nicki Minaj, criticată pentru că a prezentat păpușa Chucky, ca alegător

Cântăreața americană de rapp, Nicki Minaj, o susținătoare declarată al lui Donald Trump, a publicat o imagine realizată cu inteligență artificială a personajului horror, Chucky, purtând o insignă „Votează Roșu”, cu câteva ore înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, care au fost în cele din urmă câștigate decisiv de democrați.
Cântăreața americană Nicki Minaj, criticată pentru că a prezentat păpușa Chucky, ca alegător
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
05 nov. 2026, 11:48, Știri externe
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Chucky încă făcea furori după  Halloween. Păpușa terifiantă, care a apărut în opt filme de groază de la sfârșitul anilor 1980, s-a aflat în centrul unei dispute între creatorul său, Don Mancini, și cântăreața de rapp Nicki Minaj, în marja alegerilor intermediare din SUA, relatează Le Figaro. Artista americană, o susținătorare declarată al lui Donald Trump, a distribuit pe rețelele de socializare marți, 3 noiembrie, o imagine generată de inteligență artificială cu Chucky într-un costum roz, purtând o insignă „Votează Roșu”.

„Chucky cu siguranță nu ar fi votat pentru partidul MAGA”

Fiind o mare fană a păpușii, chiar a făcut referire la ea într-o strofă din piesa „Monster” cu  Kanye West  în 2018, crede că are tot dreptul să o transforme după cum consideră de cuviință. Dar, foarte repede, Minaj a fost confruntată de persoana care a creat personajul în urmă cu aproape patruzeci de ani. Sub fotografia lui Nicki Minaj, Don Mancini a răspuns ironic că Chucky cu siguranță nu ar fi votat pentru partidul MAGA la alegerile intermediare, pentru că „are un copil transgender”, Glenda, născută din căsătoria dintre protagonista filmului și păpușa Tiffany. Mulți fani ai francizei o consideră chiar „fluidă de gen”, o identitate de gen care evoluează în timp.

„Păcat de tine, Nicki”

Pentru Don Mancini, Chucky „protejează copiii”. Și este „împotriva ICE”, poliția americană pentru imigrație. „Mi-a spus că vine un «val albastru», la fel de albastru ca ochii lui nenorociți”, a adăugat creatorul. După alegeri și după ce democrații au recâștigat controlul asupra Senatului și Camerei Reprezentanților, acesta a reacționat din nou. „Păcat de tine, Nicki”, a scris el, înainte de a reposta imaginea cântăreței cu părul lui Chucky vopsit în albastru în loc de roșu. „Nici măcar nu am folosit inteligență artificială, apropo”, a concluzionat Don Mancini.

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