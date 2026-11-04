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Pariu uriaș chiar înainte de închiderea urnelor în SUA. Pariorii au pierdut 2 milioane de dolari

O sumă uriașă a fost pariată chiar înainte de închiderea urnelor din SUA. Utilizatorii unei platforme au pariat pe victoria unui candidat la alegerile din SUA. Acesta a pierdut alegerile, conform estimărilor.
Pariu uriaș chiar înainte de închiderea urnelor în SUA. Pariorii au pierdut 2 milioane de dolari
Sursa foto: Cris Faga/ZUMA Press Wire
Petru Mazilu
04 nov. 2026, 09:26, Politic
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Participanții la piețele de predicții au pariat 2 milioane de dolari marți seară (ora SUA n.r.) pe guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, potrivit CNN. Deși rezultatele nu sunt oficiale, Abbott a pierdut alegerile. Diferența între el și contracandidata democrată este mare, aproape toate voturile fiind numărate.

Utilizatorii platformei Kalshi au pariat 2 milioane de dolari pe victoria guvernatorului statului Texas cu doar câteva ore înainte ca estimările să indice înfrângerea acestuia.

Experții CNN au estimat că Abbott a pierdut în fața candidatei democrate Gina Hinojosa, pe fondul unui val care a transformat Texasul în stat „albastru” (democrat n.r.) pentru prima dată în ultimele decenii.

Pariuri de milioane de dolari pe numele guvernatorului din Texas

Aceste tranzacții uriașe sunt doar cele mai recente dintr-o serie de pariuri în favoarea lui Abbott, care a fost ales guvernator pentru prima dată în 2014. CNN a relatat anterior despre două tranzacții, a câte 500.000 de dolari fiecare, efectuate în ultima săptămână în favoarea lui Abbott.

Potrivit unei surse familiarizate cu aceste operațiuni, tranzacțiile au provenit de la brokeri de pe Wall Street. Investitorii utilizează adesea piețele de predicții pentru a se proteja față de riscurile financiare asociate cu rezultatele alegerilor. Tranzacțiile au fost semnalate inițial de Betting Intelligence, o platformă care monitorizează site-urile de predicții.

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