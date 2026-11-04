Numărul 2 din Pentagon vine la Cotroceni. Nicușor Dan îl primește pe Elbridge Colby

Președintele Nicușor Dan îl primește miercuri, la Palatul Cotroceni, pe numărul 2 din Pentagon, subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, Elbridge Colby.

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, Elbridge Colby va fi primit de șeful statului la ora 15:00.

Oficialul american s-a întâlnit recent şi cu consilierul prezidenţial Marius Lazurca, aflat într-o vizită în SUA. Într-o postare pe X de săptămâna trecută, el menţiona întâlniri cu mai mulți oficiali americani, printre care și Elbridge Colby.

„România este un aliat indispensabil al SUA în regiunea Mării Negre, aflat în prima linie şi care îşi îndeplineşte rolul. Suntem pregătiţi să facem mai mult, înţelegând totodată că descurajarea pe termen lung necesită solidaritatea SUA şi o prezenţă militară şi economică mai puternică în România”, a spus Lazurca la acel moment, într-un mesaj pe X.

Elbridge Colby ar urma să se întâlnească și cu Luca Niculescu

Palatul Victoria nu a anunțat oficial o întrevedere între oficialul american și premierul român, însă marți seara, la B1 TV, Luca Niculescu a afirmat că va exista o întâlnire cu Elbridge Colby.

„Mă voi vedea cu domnul Colby. Are o vizită mai lungă aici, va vedea mai mulți oficiali români”, a spus premierul Luca Niculescu.

Washingtonul le cere europenilor să tempereze discursul împotriva Moscovei

Potrivit relatărilor Reuters, bazate pe informații furnizate de patru surse familiarizate cu discuțiile, Elbridge Colby se află printre oficiali ai Pentagonului care au transmis în ultimele săptămâni mesaje către mai multe guverne europene, susținând că unele declarații critice la adresa Rusiei ar putea afecta securitatea continentului.

Printre statele vizate se numără Estonia, Letonia și Lituania, țări aflate pe flancul estic al NATO. Nu este clar dacă solicitări similare au fost adresate și altor aliați, inclusiv României.