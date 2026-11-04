„MAGA va fi istorie”. Prima reacție din România privind alegerile din SUA

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat, miercuri dimineață, într-o postare pe Facebook, la estimările CNN privind alegerile din SUA, potrivit cărora democrații ar urma să preia atât controlul asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului.

„Bună dimineața istorică! Măcel electoral în SUA – democrații au obținut o victorie copleșitoare și vor avea o majoritate clară în ambele camere ale congresului. Donald Trump devine “lame duck”, îi mai rămân doi ani de președinție fără putere în congres”, a scris Fritz în mesajul publicat pe Facebook.

Acesta a subliniat faptul că americanii au votat pentru o schimbare clară, chiar dacă în ultimele luni, situația părea de neschimbat în privința Senatului.

„Alegătorii americani au votat pentru o schimbare clară deși până acum câteva luni toată lumea a spus că e imposibil să se schimbe și senatul. Kansas, de exemplu, va trimite un senator democrat la Washington, DC pentru prima dată din 1932, lucru de neconceput până acum”, a precizat Fritz.

El a făcut o paralelă cu situația politică din România și cu situația din SUA, dar și cu rezultatele electorale din Ungaria și Serbia, susținând că mobilizarea poate învinge sistemele politice consolidate.

„Să nu mai auzim deci că nu putem câştiga, că suntem prea visători. După Ungaria şi Serbia, e încă un exemplu: Sistemul poate fi învins, dacă ne organizăm şi nu ne lăsăm intimidaţi”, a mai spus președintele USR.

Atac la adresa PSD

Dominic Fritz a adresat și un mesaj direct social-democraților, făcând referire la nemulțumirile românilor legate de corupție și creșterea prețurilor.

„Alegătorii americani au respins retorica de ură și politica egoistă care nu livrează rezultate pentru ei. Aviz borfașilor aroganți din România (mă uit la tine, PSD): furia românilor despre corupția voastră afișată nerușinat, în timp ce prețurile cresc pentru toată lumea, vă va mătura și pe voi”, a spus președintele USR.

„MAGA va fi istorie, iar România trebuie să construiască parteneriatul strategic cu SUA fără să se mai întortocheze ideologic în direcția extremei drepte. Suntem europeni și pe baza intereselor noastre comune putem fi parteneri cu SUA fără să aplecăm capul”, a conchis acesta.

Victorie istorică pentru democrați în alegerile din SUA

Democrații sunt pe cale să obțină o victorie istorică în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA. Conform estimărilor CNN, ei vor prelua controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului.

Numărătoarea voturilor continuă în Statele Unite. La momentul redactării acestui articol, democrații au ajuns la 224 de mandate în Camera Reprezentanților, față de 127 pentru republicani. În Senat, democrații și independenții aliați au 53 de mandate, iar republicanii 41, potrivit CNN.