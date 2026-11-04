Schimbare istorică în Texas! Greg Abbott, învins de o democrată de origine hispanică. Statul va avea prima femeie guvernator democrată din ultimele decenii

Victoria marchează o schimbare politică importantă într-un stat considerat unul dintre principalele bastioane republicane din SUA. Hinojosa va deveni prima femeie de origine hispanică aleasă în funcția de guvernator al Texasului și primul lider democrat al statului după mai bine de trei decenii.

Potrivit rezultatelor electorale, Gina Hinojosa a obținut aproximativ 54% din voturi, în timp ce Greg Abbott a fost învins după trei mandate consecutive. Republicanul a recunoscut înfrângerea marți seara și a anunțat că a discutat cu adversara sa despre perioada de tranziție.

„Mai sunt voturi de numărat, dar, matematic, nu mai putem câștiga această alegere”, le-a spus Abbott susținătorilor săi. Acesta a mulțumit alegătorilor care i-au oferit încrederea timp de 12 ani.

Gina Hinojosa, prima femeie hispanică aleasă guvernator în Texas

În discursul de după victorie, Hinojosa a vorbit despre originile sale și despre drumul care a dus-o la conducerea unuia dintre cele mai importante state americane.

„Sunt fiica Văii Rio Grande. Nimeni nu și-ar fi imaginat că într-o zi o fetiță din RGV va sta în fața voastră, în calitate de viitor guvernator al celui mai mare stat”, a declarat aceasta.

În vârstă de 52 de ani, Gina Hinojosa este avocat specializat în drepturile civile și reprezentantă democrată în legislativul statului Texas. Născută în McAllen și crescută în Brownsville, aceasta a lucrat cu sindicate și organizații care oferă asistență juridică persoanelor cu venituri reduse.

Intrarea sa în politică a venit în 2017, când a candidat pentru un loc în consiliul școlar din Austin, după ce a încercat să împiedice închiderea școlii la care învăța fiul său.

Gina Hinojosa pune capăt dominației republicanilor în Texas

Victoria democratei pune capăt unei perioade de peste 30 de ani în care republicanii au dominat funcția de guvernator al Texasului. Ultimul guvernator democrat a fost Ann Richards, care a părăsit funcția în 1995.

De atunci, republicanii au câștigat toate alegerile pentru conducerea statului, iar Greg Abbott a fost unul dintre cei mai puternici reprezentanți ai partidului la nivel local.

În campanie, Hinojosa a criticat administrația republicană pentru atenția acordată conflictelor politice și disputelor ideologice, în detrimentul problemelor de zi cu zi ale populației.

Printre principalele teme promovate de aceasta s-au numărat educația publică, accesul la servicii medicale, drepturile reproductive și responsabilitatea instituțiilor publice. De asemenea, candidata democrată a vorbit despre creșterea costului vieții și despre influența marilor companii asupra deciziilor politice.

Gina Hinojosa a criticat politica lui Greg Abbott privind imigrația

Imigrația a fost una dintre temele importante ale confruntării electorale. Greg Abbott a susținut măsuri dure de securizare a frontierei cu Mexicul, inclusiv desfășurarea poliției statale și a Gărzii Naționale, construirea unor bariere și sprijinirea operațiunilor de reținere și deportare a migranților.

De cealaltă parte, Hinojosa a criticat modul în care au fost desfășurate raidurile agenților Serviciului pentru Imigrare și Control Vamal (ICE). Aceasta a cerut mai multă transparență și mecanisme de control asupra intervențiilor agenților federali.

„În acest moment, nu există responsabilitate pentru aceste raiduri ICE. Este inacceptabil”, a declarat Hinojosa pentru Reuters, acuzându-l pe Abbott că a permis astfel de practici în Texas.

Înfrângerea lui Greg Abbott, un semnal pentru republicanii din SUA

Rezultatul alegerilor din Texas este o lovitură importantă pentru republicani și ar putea alimenta dezbaterea privind schimbările din electoratul american.

Statul a fost unul dintre cele mai importante puncte de sprijin ale republicanilor, iar Greg Abbott a beneficiat de-a lungul mandatelor sale de o susținere electorală consistentă. În 2022, acesta l-a învins pe democratul Beto O’Rourke cu o diferență de peste 10 puncte procentuale.

Înfrângerea sa vine într-un moment în care democrații încearcă să câștige teren în zonele suburbane și în marile orașe, unde costul vieții, educația și accesul la servicii publice au devenit teme importante.

Victoria Ginei Hinojosa va fi analizată și în contextul politicii președintelui Donald Trump, având în vedere că Abbott a susținut mai multe dintre prioritățile administrației republicane, în special în ceea ce privește imigrația și securitatea frontierei.

Rămâne de văzut dacă rezultatul din Texas reprezintă o schimbare de durată în preferințele alegătorilor sau o reacție la contextul politic actual.