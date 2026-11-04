Alegeri în SUA. Se conturează o înfrângere severă pentru Trump. Democrații obțin victorii majore, iar NYT le estimează șanse de peste 95% să preia controlul ambelor camere ale Congresului

Primele ore ale numărării voturilor indică o evoluție favorabilă Partidului Democrat, care a reușit să câștige mandate deținute anterior de republicani și înregistrează rezultate peste așteptări în mai multe state considerate favorabile partidului președintelui Donald Trump.

Potrivit proiecției publicate de The New York Times, democrații au o probabilitate estimată de peste 95% de a câștiga majoritatea în fiecare dintre cele două camere ale Congresului.

Dacă rezultatele finale vor confirma acest scenariu, Donald Trump ar urma să își petreacă ultimii doi ani ai mandatului prezidențial în fața unui Congres controlat de opoziție, ceea ce i-ar putea bloca o parte importantă a agendei legislative.

Democrații câștigă un mandat în Senat într-un stat votat de Trump

Una dintre cele mai importante victorii ale nopții electorale a fost înregistrată în Carolina de Nord, unde fostul guvernator democrat Roy Cooper l-a învins pe republicanul Michael Whatley, candidat susținut de Donald Trump.

Cooper a câștigat astfel un mandat de senator deținut anterior de republicani, realizând ceea ce americanii numesc un flip, adică trecerea unui loc din Congres de la un partid la celălalt.

Mandatul aparținea republicanului Thom Tillis, care a decis să nu mai candideze după divergențe cu președintele american.

Victoria este importantă pentru democrați deoarece Carolina de Nord a votat pentru Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2016, 2020 și 2024. De asemenea, este prima victorie a unui candidat democrat într-o cursă pentru Senat în acest stat din 2008.

Democrații au obținut victorii și în alte competiții importante pentru Senat. Senatorul Jon Ossoff a fost reales în Georgia, iar congresmanul Chris Pappas a câștigat cursa pentru locul rămas vacant în New Hampshire.

În Camera Reprezentanților, democrații au câștigat și districtul 22 din Florida, anterior republican, într-o zonă în care Donald Trump obținuse un avantaj de peste zece puncte procentuale la alegerile prezidențiale din 2024.

Democrații înregistrează rezultate puternice inclusiv în Texas și Carolina de Sud

Un alt semnal important pentru Partidul Democrat vine din state care au votat consistent pentru Donald Trump.

Modelele electorale ale The New York Times și al AP indică rezultate favorabile democraților inclusiv în Texas și Carolina de Sud, unde candidații partidului înregistrează performanțe importante în primele raportări.

În Carolina de Sud, candidatul democrat avea un avantaj de aproximativ patru puncte procentuale, după numărarea a 83% din voturile incluse în raportarea NYT.

În Texas, democratul avea un avans de aproximativ 20 de puncte procentuale, după raportarea a 55% din voturi.

Ambele state au fost câștigate de Trump la alegerile prezidențiale din 2024, iar competițiile pentru Senat sunt urmărite pentru a evalua amploarea schimbărilor electorale.

Și în Ohio și Kansas candidații democrați se aflau în avantaj în centralizarea consultată.

În Ohio, avansul democrat era de aproximativ 1,9 puncte procentuale, după raportarea a 64% din voturi, în timp ce în Kansas diferența era de aproximativ 18 puncte, după centralizarea a 59%.

Ce ar însemna pierderea Congresului pentru Donald Trump

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, cunoscute în Statele Unite drept midterms, sunt organizate la doi ani după scrutinul pentru Casa Albă.

La alegerile din 3 noiembrie 2026 sunt puse în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și 35 de mandate în Senat.

Înaintea scrutinului, republicanii controlau ambele camere, situație care îi oferea lui Donald Trump un avantaj important în promovarea proiectelor sale legislative.

Dacă democrații vor câștiga Camera Reprezentanților, vor putea bloca o parte dintre inițiativele administrației și vor putea iniția anchete parlamentare privind activitatea acesteia.

Preluarea Senatului ar avea implicații și mai importante, deoarece această cameră aprobă numeroase numiri prezidențiale, inclusiv în administrația federală și în sistemul judiciar.

Controlul ambelor camere de către democrați ar reduce semnificativ libertatea de acțiune legislativă a Casei Albe, deși președintele și-ar păstra atribuțiile executive și dreptul de veto.