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Dispozitive de înregistrare descoperite în mai multe școli rusești. Acestea erau introduse în tablele interactive

Dispozitive de înregistrare au fost descoperite în mai multe școli rusești. Acestea erau introduse în tablele interactive și foloseau inteligența artificială pentru analiza înregistrărilor. Profesorii și elevii nu știau nimic despre operațiune.
Dispozitive de înregistrare descoperite în mai multe școli rusești. Acestea erau introduse în tablele interactive
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
04 nov. 2026, 05:50, Social
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Unul dintre profesorii din Moscova a descoperit un program suspect în tablele interactive ale școlii, potrivit Nexta. Profesorul a aflat că programul poate activa discret microfonul tablei, poate înregistra ceea ce se întâmplă în clasă și poate trimite fișiere audio către serverele Departamentului de Tehnologii Informaționale din Moscova.

Programul a fost instalat de la distanță în august 2026, mai susține sursa menționată. Acesta verifică comenzile serverului la fiecare zece minute și, după înregistrare, șterge fișierul audio de pe dispozitiv. Elevii și profesorii nu primesc notificări.

Dispozitivul descoperit în cel puțin trei școli

Inițial, programul se numea „Agent pentru înregistrarea audio a lecției”. Ulterior, i-a fost schimbat numele într-unul mai inofensiv: „Agent care asigură desfășurarea lecției”. Conform publicației Mediazona, urmele instalării au fost detectate în cel puțin trei școli. O sursă a publicației susține că înregistrările erau planificate să fie analizate cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a analiza conținutul lecțiilor.

Departamentul de Tehnologii Informaționale din Moscova nu a răspuns solicitării jurnaliștilor de a comenta acuzațiile. Amploarea utilizării sistemului și ce s-a întâmplat cu înregistrările rămân două mari necunoscute.

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