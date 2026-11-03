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Rusia a interceptat aproape 500 de drone care se îndreptau spre Moscova

Apărarea aeriană rusească a interceptat luni seară 493 de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, a anunțat primarul capitalei, Serghei Sobianin.
Rusia a interceptat aproape 500 de drone care se îndreptau spre Moscova
Sursa foto: Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
03 nov. 2026, 07:28, Știri externe
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Dronele au fost doborâte de apărarea antiaeriană în timp ce zburau către Moscova.

„Între orele 20:30, pe 2 noiembrie, și 7:30, pe 3 noiembrie, 493 de drone au zburat spre regiunea Moscovei. Majoritatea au fost distruse de sistemul de apărare aeriană al Ministerului Apărării la căile de acces exterioare. 187 de drone au fost neutralizate pe măsură ce se apropiau de Moscova”, a scris Sobyanin pe Telegram, potrivit Le Figaro.

Aceste atacuri ucrainene împotriva Moscovei au loc în contextul în care marți au loc în Statele Unite alegeri cruciale de la jumătatea mandatului pentru președintele Donald Trump, care a îndemnat ambele țări să înceteze atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice.

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