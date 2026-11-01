FSB a reținut un minor suspectat că pregătea un atentat la Moscova. SUA au alertat autoritățile ruse

„Suntem recunoscători părții americane pentru informațiile furnizate”, a transmis FSB într-un comunicat, potrivit agenției Interfax, citată de The Moscow Times.

Potrivit FSB, minorul publicase pe TikTok fotografii în care apărea îmbrăcat în echipament tactic și purtând o cagulă, în timp ce ținea în mână un obiect asemănător unei arme automate.

Comitetul de Anchetă al Rusiei analizează ce măsuri legale sau procedurale urmează să fie luate în acest caz, a precizat FSB.

Ambasada SUA a avertizat asupra unui posibil atentat la Moscova

Sâmbătă, Ambasada SUA la Moscova a emis o alertă urgentă de securitate, avertizând asupra unei amenințări credibile privind un posibil atentat în complexul muzeal Țarițîno.

Ambasada a precizat că autoritățile americane colaborau cu cele ruse pentru a răspunde amenințării și le-a recomandat oamenilor să evite zona și să ia măsuri de precauție pentru propria siguranță.

Ulterior, FSB a confirmat că a primit informații din partea Statelor Unite despre planurile unui atentat terorist la Moscova și că lua măsuri în acest sens.

Complexul Țarițîno a fost evacuat sâmbătă, în timpul unui concert susținut de muziciana Lilia Pecenkina.

„Tocmai interpretam ultima piesă din program când s-a auzit la difuzoare un anunț privind evacuarea”, a declarat Pecenkina.

Aproximativ 50 de membri ai forțelor de ordine au fost mobilizați în zonă, iar vehiculele poliției au patrulat în jurul complexului.