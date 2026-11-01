Xi Jinping nu este interesat de un summit cu Trump și Putin pe tema Ucrainei, susține președintele Germaniei

Steinmeier a precizat că a abordat acest subiect în discuția cu președintele chinez Xi Jinping, în timpul întâlnirii lor de vineri, de la Beijing, conform agenției dpa.

Deși liderii celor trei țări ar urma să se întâlnească la viitorul summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat la Shenzhen, răspunsul lui Xi Jinping a indicat că Ucraina nu se va afla pe agenda discuțiilor, a declarat Steinmeier pentru postul public de televiziune german ARD.

„Din perspectiva sa, nu există absolut niciun fel de pregătiri pentru un summit privind Ucraina, la care să participe Statele Unite, Rusia și China”, a declarat Steinmeier.

„El (Xi Jinping – n.r.) a subliniat în mod explicit că acesta este un conflict european, iar europenii ar trebui să fie și ei prezenți la masa negocierilor”, a adăugat președintele german.

Steinmeier a povestit că, atunci când a adus în discuție posibilitatea organizării unui summit privind Ucraina, „surprinderea era vizibilă pe chipul său”.

Discuția a avut loc pe fondul informațiilor privind posibilitatea organizării unui summit trilateral în marja reuniunii APEC, programată pentru jumătatea lunii noiembrie.

Președintele rus Vladimir Putin a propus o asemenea întâlnire pentru a discuta probleme legate de dezarmarea nucleară.

La rândul său, președintele american Donald Trump s-a arătat deschis față de această propunere, afirmând că ar fi dispus să discute și alte subiecte, „precum Ucraina”.