Fiul lui Jair Bolsonaro ar fi fugit din Brazilia cu ajutorul unui fost agent Mossad

Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro ar fi părăsit Brazilia și ar fi ajuns în Statele Unite printr-o operațiune logistică în mai multe etape, în care ar fi fost implicat și un fost agent al serviciului israelian de informații Mossad, potrivit unei investigații CNN Brasil, citată de Anadolu.

Flavio Bolsonaro, soția sa, Fernanda, și cele două fiice ale cuplului ar fi traversat marți frontiera în Argentina, pe șosea, prin Podul Internațional Tancredo Neves, care leagă orașul Foz do Iguaçu, din sudul Braziliei, de localitatea argentiniană Puerto Iguazú.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, familia ar fi fost transportată cu două dube. La volanul acestora s-ar fi aflat un fost consilier local din Foz do Iguaçu și fiul său.

Investigația susține că un fost ofițer israelian de informații, care ar fi lucrat pentru Mossad, l-ar fi însoțit pe senator în deplasarea din capitala Brasilia către Argentina. Acesta ar fi ajuns în Brazilia pe 19 octombrie și ar fi călătorit ulterior în aceeași dubă cu Flavio Bolsonaro. Rolul său exact în organizarea plecării nu a fost însă stabilit.

De la Argentina, direct spre Miami cu un avion privat

După traversarea frontierei, familia Bolsonaro ar fi urcat la bordul unui avion privat Gulfstream G400, pe aeroportul din Puerto Iguazú.

Aeronava, operată de compania argentiniană de zboruri charter Baires Fly, ar fi făcut o escală pentru realimentare în Guayaquil, Ecuador, înainte de a ajunge miercuri dimineață pe aeroportul executiv Opa-locka din Miami.

Potrivit CNN Brasil, întreaga operațiune ar fi fost denumită intern „Operațiunea Alba” și ar fi fost planificată înainte de încheierea campaniei electorale prezidențiale.

Anchetatorii brazilieni verifică inclusiv posibilitatea ca operațiunea să fi beneficiat de sprijin logistic din partea unor persoane cu legături în administrațiile președintelui argentinian Javier Milei și ale președintelui american Donald Trump.

Până în prezent, nu a fost confirmată implicarea directă a vreunuia dintre cele două guverne în plecarea senatorului.

Flavio Bolsonaro, sub restricții judiciare

Plecarea senatorului are loc în contextul unor restricții impuse de judecătorul Alexandre de Moraes, de la Curtea Supremă Federală a Braziliei. Acesta îi ceruse lui Flavio Bolsonaro să predea pașapoartele personale și diplomatice și îi interzisese să părăsească țara.

Poliția Federală braziliană a anunțat miercuri că nu a identificat înregistrări privind trecerea senatorului prin punctele oficiale de control al imigrației la ieșirea din Brazilia.

Autoritățile investighează circumstanțele în care acesta ar fi părăsit țara. Potrivit CNN Brasil, Poliția Federală ar putea solicita Curții Supreme inclusiv blocarea unor bunuri ale senatorului, printre care și conturile bancare.

Ancheta urmează să stabilească modul în care a fost organizată plecarea și dacă au existat persoane sau structuri care au oferit sprijin logistic familiei Bolsonaro.