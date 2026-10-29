A pierdut alegerile, dar se proclamă liderul Braziliei. Anunțul făcut de Flávio Bolsonaro din SUA

Politicianul susține că plecarea sa nu reprezintă o fugă din țară și acuză autoritățile braziliene de persecuție politică, relatează The Independent.

Bolsonaro contestă rezultatul alegerilor și se declară victima unei lovituri electorale

Senatorul brazilian, în vârstă de 45 de ani, a aterizat miercuri, 28 octombrie, la Miami, după două zile în care a refuzat să-și recunoască înfrângerea în fața lui Luiz Inácio Lula da Silva și a amenințat că va solicita anularea scrutinului.

În prima declarație făcută după sosirea în Florida, Bolsonaro a afirmat că a părăsit Brazilia pentru a putea continua lupta politică, susținând că în țara sa funcționează un regim care limitează activitatea opoziției.

Acesta s-a prezentat drept liderul legitim al brazilienilor și a acuzat existența unei presupuse lovituri de stat electorale. Într-o primă scrisoare adresată populației, s-a autointitulat „președintele ales”, însă ulterior a modificat documentul, folosind formularea „liderul legitim”.

Rezultatul alegerilor, care confirmă victoria lui Lula, a fost recunoscut de instanța electorală federală, de observatorii internaționali, de lideri străini și inclusiv de partidul lui Bolsonaro.

Anchete pentru corupție și suspiciuni privind plecarea din Brazilia

Potrivit autorităților argentiniene, Flávio Bolsonaro a părăsit Brazilia tranzitând Argentina și Ecuador, împreună cu soția și cele două fiice.

Politicianul este vizat de două investigații ale Curții Supreme braziliene, care privesc suspiciuni de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală.

Instanța îi ceruse să predea pașaportul obișnuit și pe cel diplomatic până marți la prânz. Nu este clar dacă a respectat ordinul, însă apropiații săi susțin că deține și cetățenie italiană, având un pașaport emis de Italia.

Bolsonaro respinge acuzațiile și afirmă că nu există niciun mandat de arestare pe numele său.

Trump îl susține pe Bolsonaro. Lula critică dur plecarea acestuia

Administrația americană anunțase luni că îi va acorda vize senatorului și membrilor familiei sale. După sosirea în SUA, Bolsonaro i-a mulțumit președintelui Donald Trump pentru primire.

Întrebat despre situație, Trump a evitat să comenteze direct declarațiile politicianului, dar a calificat alegerile braziliene drept neobișnuite și a susținut că familia Bolsonaro a fost tratată nedrept.

De cealaltă parte, Lula a criticat plecarea rivalului său, afirmând că acesta ar fi putut rămâne în Brazilia pentru a-și demonstra nevinovăția.

Disputa riscă să amplifice tensiunile diplomatice dintre Washington și Brasília. Lula acuză Statele Unite că sprijină familia Bolsonaro în încercarea de a reveni la putere, acuzație respinsă de autoritățile americane.

Situația amintește de plecarea fostului președinte Jair Bolsonaro în Florida, după înfrângerea electorală din 2022. Acesta s-a întors în Brazilia trei luni mai târziu.