Flávio Bolsonaro și familia sa au aterizat în Miami. A fugit din Brazilia, cercetat de evaziune fiscală, corupție și spălare de bani

Această mișcare surprinzătoare a avut loc după 48 de ore în care Bolsonaro a refuzat să recunoască victoria președintelui brazilian Luiz Inácio Lula da Silva și a amenințat apoi că va încerca să anuleze rezultatul alegerilor.

Tatăl lui Bolsonaro, Jair Bolsonaro, a fugit și el în Florida după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022 în fața lui Lula, înainte de a se întoarce în Brazilia trei luni mai târziu.

Bolsonaro, fiul, face obiectul unei anchete a Curții Supreme din Brazilia pentru presupuse fapte de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală în două dosare.

Luni, Statele Unite au anunțat că vor acorda vize lui Flávio Bolsonaro și familiei sale. Bolsonaro, un aliat al lui Trump, a vizitat Casa Albă în luna mai.

Bolsonaro a fugit mai întâi din Brazilia în Argentina și apoi în Ecuador, împreună cu soția și cele două fiice ale sale.

URGENTE! FLÁVIO BOLSONARO ACABOU DE CHEGAR EM MIAME! FLÁVIO ESTÁ SALVO! https://t.co/HauyvfizJt — Sidnelson (@SidnelsonEu) October 28, 2026

Flavio Bolsonaro urmează să aterizeze la Miami, după ce Trump a propus Braziliei o soluție de ieșire din criză

Avionul despre care se crede că îl transporta pe senatorul brazilian Flavio Bolsonaro și familia sa către Statele Unite urma să sosească miercuri la Miami, unde li se vor elibera vize de intrare de către guvernul Statelor Unite.

În timp ce întreaga lume încerca să afle unde se afla, Bolsonaro a intrat în Argentina împreună cu soția și cele două fiice ale sale marți seara târziu, potrivit departamentului de imigrare al țării.

Bolsonaro, care a pierdut alegerile prezidențiale de duminică în fața actualului președinte de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, și care a refuzat să se conformeze unei hotărâri a Curții Supreme de a-și preda pașapoartele, a trecut granița în Argentina pe Podul Internațional Tancredo Neves, situat la aproximativ 19 ore de mers cu mașina de reședința sa din Brasilia.

Familia s-a îmbarcat apoi într-un avion privat operat de ⁠Baires Fly S.A., cu destinația orașul ecuadorian Guayaquil, potrivit departamentului de imigrări.

Președinția Argentinei nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Nici Baires Fly nu a făcut acest lucru.

Un avion Gulfstream G400 operat de Baires Fly, cu numărul de înmatriculare LV-JQW, a decolat din Puerto Iguazu la ora 12:22 a.m. și a aterizat în Guayaquil la ora 3:46 a.m., potrivit FlightAware.

Apoi, aeronava a plecat spre Aeroportul Executiv Opa-locka din Miami, unde era programată să aterizeze la ora 9:18 a.m. ora locală (ora României 16:18).

Actualul președinte a acuzat că SUA a colaborat cu familia Bolsonaro

Lula a acuzat Washingtonul că a colaborat cu familia Bolsonaro pentru a-i ajuta să revină la putere. Înaintea alegerilor de duminică, Reuters a relatat despre o campanie a Departamentului de Stat al SUA menită să-i readucă pe membrii familiei Bolsonaro la putere.

Trump le-a spus reporterilor, miercuri, că ar fi de acord ca Bolsonaro să vină în Statele Unite, după ce Departamentul de Stat al SUA a declarat că le va acorda vize de intrare.

Trump a afirmat anterior că tatăl lui Flavio, fostul președinte Jair Bolsonaro, a fost victima unei persecuții judiciare în Brazilia.

Bolsonaro era considerat favorit pentru a câștiga alegerile prezidențiale de duminică, dar a sfârșit prin a pierde, într-un rezultat surprinzător. El își va pierde imunitatea juridică, odată cu încheierea mandatului său în Senat, care se va încheia în luna februarie.

Luni, când i s-a ordonat să predea pașapoartele, fostul candidat a declarat că nu are de gând să fugă.

„Nu m-am gândit niciodată să părăsesc țara. Voi preda pașapoartele și mă voi apăra împotriva acestei parodie de justiție, care reprezintă o încercare evidentă de a mă intimida”, spunea fostul candidat la prezidențiale.