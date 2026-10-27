Presa braziliană: Flavio Bolsonaro ar fi părăsit țara după înfrângerea suferită la alegerile prezidențiale

Senatorul brazilian Flávio Bolsonaro ar fi părăsit, marți, Brazilia, după ce a pierdut alegerile prezidențiale de duminică în fața lui Luiz Inácio Lula da Silva, relatează The Guardian și Reuters.

Potrivit publicațiilor citate, acesta s-ar îndrepta spre Statele Unite.

Informația privind plecarea sa din Brazilia a fost relatată prima dată de site-ul de știri Metrópoles, care citează persoane apropiate familiei politicianului.

De asemenea, aliații lui Bolsonaro au declarat pentru Metrópoles faptul că acesta ar urma să aterizeze în Florida și că ar intenționa să ceară azil politic.

Potrivit CNN Brasil, Bolsonaro ar fi fugit în SUA împreună cu soția sa și cele două fiice în primele ore ale dimineții de marți.

Luni, Flavio Bolsonaro anunțase că Poliția Federală a țării i-a cerut să predea pașapoartele în decurs de 24 de ore, ca măsură preventivă într-o anchetă privind o presupusă spălare de bani. De asemenea, el avea interdicția să părăsească țara.

Totuși, acest termen a expirat, iar acest lucru a dus la anularea documentelor.

Luiz Inacio Lula da Silva a obținut un nou mandat de președinte

Flavio Bolsonaro a declarat duminică faptul că nu va recunoaște înfrângerea în fața președintelui Luiz Inacio Lula da Silva, care a obținut un al patrulea mandat neconsecutiv.

În plus, el a anunțat că intenționează să conteste rezultatul scrutinului și să solicite anularea turului al doilea, refuzând să accepte victoria lui Luiz Inacio Lula da Silva.

Principalul motiv invocat de Bolsonaro este decizia judecătorului Cristiano Zanin de a prelungi programul de votare cu două ore. Senatorul a criticat această măsură, considerând-o inacceptabilă.