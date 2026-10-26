Flavio Bolsonaro refuză să accepte înfrângerea în fața lui Lula da Silva și cere anularea alegerilor din Brazilia

Flavio Bolsonaro a criticat decizia judecătorului Curții Supreme Cristiano Zanin de a prelungi votarea cu două ore, pe care a calificat-o drept „inacceptabilă”.

Flavio Bolsonaro cere anularea alegerilor din Brazilia

Senatorul brazilian a anunțat că intenționează să conteste rezultatul scrutinului și să solicite anularea turului al doilea, refuzând să accepte victoria lui Luiz Inacio Lula da Silva.

Principalul motiv invocat de Bolsonaro este decizia judecătorului Cristiano Zanin de a prelungi programul de votare cu două ore. Senatorul a criticat această măsură, considerând-o inacceptabilă, scrie Reuters.

Informațiile disponibile nu precizează ce argumente juridice suplimentare va invoca Flavio Bolsonaro în cererea de anulare și nici dacă aceasta a fost depusă oficial.

Lula da Silva obține un al patrulea mandat neconsecutiv

Luiz Inacio Lula da Silva a obținut un al patrulea mandat prezidențial neconsecutiv, potrivit informațiilor privind rezultatul scrutinului. Victoria sa a fost contestată de Flavio Bolsonaro, care a anunțat că nu va accepta înfrângerea și că va încerca să obțină anularea turului al doilea.

Decizia de prelungire a votării cu două ore, luată de judecătorul Curții Supreme Cristiano Zanin, se află în centrul criticilor formulate de senatorul brazilian.

Eventuala anulare a alegerilor ar depinde de procedurile legale și de deciziile autorităților competente. Deocamdată, informațiile furnizate nu indică dacă solicitarea lui Flavio Bolsonaro are șanse să fie admisă sau dacă autoritățile electorale au formulat un răspuns oficial.