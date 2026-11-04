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Ce fac liderii politici când pierd alegerile. De la Orbán și Vučić la Bolsonaro și Trump

Înfrângerile electorale ale unor lideri care au dominat ani la rând politica țărilor lor au avut urmări diferite în 2026. Viktor Orbán și Aleksandar Vučić au acceptat pierderea puterii, în timp ce Flávio Bolsonaro a contestat rezultatul scrutinului prezidențial din Brazilia. În Statele Unite, Donald Trump a declarat că este dispus să accepte rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului.
Ce fac liderii politici când pierd alegerile. De la Orbán și Vučić la Bolsonaro și Trump
Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
04 nov. 2026, 07:50, Politic
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Felul în care un lider reacționează după o înfrângere depinde și de diferența de voturi, de instituțiile statului și de presiunile politice interne sau externe, arată o analiză publicată de Il Post.

Orbán și Vučić au acceptat înfrângerea după ani la putere

În Ungaria, Viktor Orbán a pierdut alegerile parlamentare din aprilie, după 16 ani la conducerea guvernului. Partidul său, Fidesz, a fost învins de formațiunea Tisza, iar fostul premier a recunoscut rezultatul.

O situație asemănătoare s-a înregistrat în Serbia, unde Aleksandar Vučić a acceptat înfrângerea politică din octombrie, după aproximativ 14 ani în care a exercitat o influență majoră asupra conducerii țării. Noaptea alegerilor din Serbia a fost însă tensionată. Presa apropiată lui Vučić anunțase inițial un rezultat favorabil acestuia, iar în centrul Belgradului au fost mobilizate forțe de securitate.

Potrivit unei relatări a publicației britanice The Times, fostul lider ar fi luat în calcul contestarea rezultatului. O convorbire cu Orbán și intervențiile altor guverne europene ar fi contribuit la evitarea unei crize. Vučić a respins această versiune, susținând că discutase cu Orbán abia după ce acceptase înfrângerea. În ambele țări, diferențele electorale au fost suficient de mari încât contestarea victoriei opoziției să fie dificil de susținut.

În Brazilia, familia Bolsonaro a ales altă cale

Flávio Bolsonaro a pierdut la limită alegerile prezidențiale din 25 octombrie în fața lui Luiz Inácio Lula da Silva. Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro a invocat presupuse fraude electorale și a cerut anularea rezultatului, înainte de a pleca în Statele Unite.

Reacția sa amintește de cea a tatălui său, care a refuzat să recunoască victoria lui Lula în 2022. În ianuarie 2023, susținătorii lui Jair Bolsonaro au atacat sediile principalelor instituții ale statului din Brasília. Fostul președinte a fost condamnat ulterior la 27 de ani de închisoare pentru tentativa de lovitură de stat.

Trump spune că este dispus să accepte rezultatele

Înaintea alegerilor americane din 3 noiembrie, Donald Trump evitase să promită necondiționat că va respecta rezultatul. După scrutin, în care democrații erau proiectați să câștige controlul Camerei Reprezentanților, președintele a declarat pentru The New York Times că este dispus să accepte rezultatele, potrivit Reuters. Trump continuă să susțină că a câștigat alegerile prezidențiale din 2020, în care a fost învins de Joe Biden.

Președintele SUA Donald Trump a declarat că este dipus să accepte rezultatele alegerilor. Foto: Matt Kaminsky/ZUMA Press Wire/dpa

Când liderii refuză să plece

Un exemplu diferit este Venezuela, unde Nicolás Maduro a rămas la putere după alegerile contestate din 2024, în ciuda dovezilor prezentate de opoziție privind victoria candidatului său. Maduro a fost înlăturat și capturat într-o operațiune militară americană din ianuarie 2026, iar țara traversează un proces de tranziție politică.

Un precedent asemănător a existat în Gambia, în 2016. Președintele Yahya Jammeh a recunoscut inițial înfrângerea, apoi și-a schimbat poziția. A părăsit puterea abia în ianuarie 2017, după intervenția diplomatică și militară a statelor vest-africane.

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