Ce fac liderii politici când pierd alegerile. De la Orbán și Vučić la Bolsonaro și Trump

Felul în care un lider reacționează după o înfrângere depinde și de diferența de voturi, de instituțiile statului și de presiunile politice interne sau externe, arată o analiză publicată de Il Post.

Orbán și Vučić au acceptat înfrângerea după ani la putere

În Ungaria, Viktor Orbán a pierdut alegerile parlamentare din aprilie, după 16 ani la conducerea guvernului. Partidul său, Fidesz, a fost învins de formațiunea Tisza, iar fostul premier a recunoscut rezultatul.

O situație asemănătoare s-a înregistrat în Serbia, unde Aleksandar Vučić a acceptat înfrângerea politică din octombrie, după aproximativ 14 ani în care a exercitat o influență majoră asupra conducerii țării. Noaptea alegerilor din Serbia a fost însă tensionată. Presa apropiată lui Vučić anunțase inițial un rezultat favorabil acestuia, iar în centrul Belgradului au fost mobilizate forțe de securitate.

The Times: Vučić was talked out of staging a violent coup after losing the election According to Serbian politicians and a former senior police officer, Aleksandar Vučić was prepared to hold on to power by force but unexpectedly backed down on Sunday. Sources cited by The Times say the decisive factor was the Student List’s lead of 500,000 votes and phone calls urging him not to continue the fight. Former head of Serbia’s anti-terrorism unit Spasoje Vulević said Vučić had deployed 4,000 police officers and 3,000 supporters to central Belgrade to prevent a change of power. Student List candidate Radomir Saičić claims that the plan to overturn the election results by force was changed following calls from the police and other agencies. Vučić conceded defeat 90 minutes after the polls closed. According to unconfirmed rumours, former Hungarian Prime Minister Viktor Orbán may have influenced his decision. Vulević also suggests that Vučić received calls from European governments, although MEP Sandro Gozi believes the election result itself came as a shock to him. — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2026

Potrivit unei relatări a publicației britanice The Times, fostul lider ar fi luat în calcul contestarea rezultatului. O convorbire cu Orbán și intervențiile altor guverne europene ar fi contribuit la evitarea unei crize. Vučić a respins această versiune, susținând că discutase cu Orbán abia după ce acceptase înfrângerea. În ambele țări, diferențele electorale au fost suficient de mari încât contestarea victoriei opoziției să fie dificil de susținut.

În Brazilia, familia Bolsonaro a ales altă cale

Flávio Bolsonaro a pierdut la limită alegerile prezidențiale din 25 octombrie în fața lui Luiz Inácio Lula da Silva. Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro a invocat presupuse fraude electorale și a cerut anularea rezultatului, înainte de a pleca în Statele Unite.

Reacția sa amintește de cea a tatălui său, care a refuzat să recunoască victoria lui Lula în 2022. În ianuarie 2023, susținătorii lui Jair Bolsonaro au atacat sediile principalelor instituții ale statului din Brasília. Fostul președinte a fost condamnat ulterior la 27 de ani de închisoare pentru tentativa de lovitură de stat.

Trump spune că este dispus să accepte rezultatele

Înaintea alegerilor americane din 3 noiembrie, Donald Trump evitase să promită necondiționat că va respecta rezultatul. După scrutin, în care democrații erau proiectați să câștige controlul Camerei Reprezentanților, președintele a declarat pentru The New York Times că este dispus să accepte rezultatele, potrivit Reuters. Trump continuă să susțină că a câștigat alegerile prezidențiale din 2020, în care a fost învins de Joe Biden.

Când liderii refuză să plece

Un exemplu diferit este Venezuela, unde Nicolás Maduro a rămas la putere după alegerile contestate din 2024, în ciuda dovezilor prezentate de opoziție privind victoria candidatului său. Maduro a fost înlăturat și capturat într-o operațiune militară americană din ianuarie 2026, iar țara traversează un proces de tranziție politică.

Un precedent asemănător a existat în Gambia, în 2016. Președintele Yahya Jammeh a recunoscut inițial înfrângerea, apoi și-a schimbat poziția. A părăsit puterea abia în ianuarie 2017, după intervenția diplomatică și militară a statelor vest-africane.