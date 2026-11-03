Primele rezultate ale alegerilor din SUA aduc o surpriză. Republicanii câștigă un teritoriu condus de democrați. Trump: „Uau!”

Guam, insulă americană situată în vestul Oceanului Pacific, a oferit primele rezultate ale alegerilor din 3 noiembrie 2026, în care americanii decid cine va controla Congresul în ultimii doi ani ai mandatului lui Donald Trump.

Potrivit rezultatelor preliminare publicate de Comisia Electorală din Guam, candidatul republican Vicente „Tony” Ada a câștigat cursa pentru funcția de guvernator, învingând-o pe democrata Therese Terlaje.

După numărarea voturilor din secțiile de votare, echipa republicană formată din Tony Ada și E.J. Calvo a obținut 51,45% din voturi, față de 48,15% pentru echipa democrată Therese Terlaje–Sabina Perez.

Rezultatul marchează o schimbare de control politic într-un teritoriu condus în ultimii ani de democrați.

Trump salută victoria: „Sper că este un semn pentru ceea ce urmează”

Donald Trump a reacționat rapid pe platforma sa Truth Social, prezentând rezultatul drept un succes pentru Partidul Republican.

„Guam, care a fost întotdeauna considerat puternic democrat, tocmai a anunțat o victorie REPUBLICANĂ pentru cea mai importantă funcție, cea de guvernator. Felicitări lui Tony Ada!”, a scris președintele american.

Trump a evidențiat și rezultatele alegerilor legislative locale, susținând că republicanii au obținut majoritatea în Senatul din Guam.

„Republicanii au, de asemenea, majoritatea în Senatul local. Uau, sper că acesta este un semn pentru ceea ce urmează!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Democrații obțin și ei o victorie importantă: preiau un loc deținut de republicani

Primele rezultate nu indică însă o victorie republicană pe toate fronturile. Democrata Alicia Anne Garrido Limtiaco, fost procuror general al teritoriului Guam, a câștigat, potrivit rezultatelor neoficiale, cursa pentru funcția de delegat în Camera Reprezentanților, învingându-l pe republicanul James Moylan.

Limtiaco a obținut 51% din voturi, față de 48,84% pentru Moylan, care ocupa funcția din 2023 și fusese reales în 2024.

Totuși, delegatul din Guam nu are drept de vot la adoptarea finală a legilor în plenul Camerei Reprezentanților, astfel că rezultatul nu modifică raportul numeric dintre republicani și democrați în lupta pentru majoritatea din Congres.

De ce Guam votează înaintea restului Americii

Guam este un teritoriu american neîncorporat, situat la aproximativ 9.500 de kilometri de California, de cealaltă parte a Liniei Internaționale de Schimbare a Datei.

Din cauza diferenței de fus orar, secțiile de votare din Guam se închid cu multe ore înaintea celor din Statele Unite continentale, iar rezultatele insulei sunt printre primele cunoscute în noaptea electorală americană.

Deși locuitorii din Guam sunt cetățeni americani, aceștia nu pot vota la alegerile prezidențiale generale dacă au domiciliul pe insulă. Ei își aleg însă guvernatorul, legislativul local și un delegat în Camera Reprezentanților.

Guam are și o importanță strategică pentru Statele Unite, găzduind importante instalații militare americane în regiunea Indo-Pacific.

Miza alegerilor din 3 noiembrie: controlul Congresului

Americanii sunt chemați marți la urne pentru a alege toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților, 35 de senatori și guvernatori în 39 de state și teritorii, alături de numeroși oficiali locali.

Pentru Donald Trump, scrutinul reprezintă primul mare test electoral național de la revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie 2025.

Democrații încearcă să recâștige controlul asupra Camerei Reprezentanților, în timp ce republicanii urmăresc să își păstreze majoritățile parlamentare.