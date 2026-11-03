„Îl vom ucide pe Trump”. Iranul a amplasat un panou publicitar imens în care își declară intenția de a-l asasina pe președintele american

„Îl vom ucide pe Trump”, scrie pe un panou publicitar imens amplasat în Piața Enghelab, sau Piața Revoluției din Teheran, o zonă aglomerată unde se adună zilnic mașini și pietoni.

Panoul îl înfățișează pe președintele Statelor Unite încuiat după gratii, agățându-se de ele cu capul plecat, potrivit Le Figaro.

Panoul publicitar a fost dezvelit în ziua alegerilor intermediare din SUA, în cadrul cărora Donald Trump va afla dacă administrația sa își va păstra majoritatea în Congresul SUA.

La aproximativ o sută de metri de acest panou publicitar, un alt afiș îl înfățișează din nou pe liderul de la Casa Albă.

Aici, Trump este însoțit de trimisul său special Steve Witkoff, de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și de vicepreședintele JD Vance. Cei patru bărbați au fețele însângerate, hainele murdare și se uită în pământ.

În piață, zeci de oameni care purtau steaguri roșii și pancarte s-au adunat în fața afișelor, marți dimineața.

Pancartele lor purtau sloganuri precum „Va fi sânge” și „Omoară-l pe Trump”.

Aceștia cereau răzbunare pentru moartea liderului suprem Ali Khamenei, ucis în atacurile aeriene americano-israeliene asupra Teheranului din 28 februarie. Aceste atacuri au declanșat războiul din Orientul Mijlociu, iar Donald Trump a fost batjocorit de numeroase ori de atunci, folosind afișe, reprezentări și expoziții similare, potrivit sursei citate.