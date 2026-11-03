Donald Trump, încrezător că republicanii vor ieși victorioși în urma alegerilor din SUA. „Cred că rezultatele vor fi mai bune decât credeți”

Președintele american Donald Trump și-a exprimat încă o dată încrederea în victoria Partidului Republican în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, care au loc marți, 3 noiembrie, în Statele Unite.

„Cred că rezultatele vor fi mai bune decât credeți”, a declarat Trump pentru Fox News, potrivit DPA.

Liderul de la Casa Albă a spus că este convins că partidul său își va păstra majoritățile în Camera Reprezentanților și Senat.

Alegerile din Statele Unite reprezintă primul mare test electoral național pentru Donald Trump după revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie 2025.

Rezultatul va determina dacă președintele republican își poate continua agenda politică beneficiind de sprijinul ambelor camere ale Congresului sau dacă va trebui să negocieze cu o opoziție democrată, care ar putea bloca inițiative legislative și declanșa anchete parlamentare.

Sondajele și analizele electorale indică perspective favorabile democraților în competiția pentru Camera Reprezentanților, în timp ce lupta pentru Senat rămâne deschisă.

Nemulțumirile privind costul vieții, războiul cu Iranul, creșterea prețurilor la combustibili și politica tarifară a administrației Trump au dominat ultimele săptămâni de campanie.