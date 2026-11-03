De ce o victorie a democraților în alegerile din SUA nu ar trebui să fie un motiv de sărbătoare pentru Europa

Dacă democrații obțin rezultatele așteptate la alegerile americane de la jumătatea mandatului, organizate în această noapte, în Europa ar putea începe să curgă șampania. Totuși, înainte de a sărbători, liderii europeni ar trebui să se gândească la ce se va întâmpla în perioada următoare.

Chiar dacă democrații ar prelua controlul asupra Congresului, acest lucru nu ar aduce neapărat o schimbare rapidă în relațiile dintre Statele Unite și Europa, potrivit unei analize POLITICO.

Donald Trump ar avea în continuare libertatea de a se concentra asupra politicii externe și a comerțului, domenii în care puterea executivă americană deține un control parlamentar mai redus.

În aceste condiții, ar putea apărea noi dispute, iar președintele american ar putea formula cereri și mai dure și mai controversate la adresa Europei.

„Ar fi o greșeală ca europenii să presupună că relațiile transatlantice vor deveni mai calde. Eu anticipez că se va întâmpla exact contrariul.”, a declarat Wolfgang Ischinger, diplomat german cu o vastă experiență și fost președinte al Conferinței de Securitate de la München.

Un sondaj recent realizat la nivelul Uniunii Europene arată că 58% dintre respondenți îi susțin pe democrați, în timp ce doar 18% îi preferă pe republicanii lui Donald Trump.

Chiar dacă rezultatele alegerilor ar putea îndeplini dorințele multor critici europeni ai președintelui american, aceștia ar trebui să evite orice formă de triumfalism, recomandă Ischinger.

„Vor exista voci aici, în Europa, unele chiar importante, care vor dori să sărbătorească și să-i felicite pe democrați; cred însă că acest lucru ar fi dăunător”, a declarat el pentru POLITICO.

Pe lângă toate acestea, diplomatul german i-a îndemnat pe europeni să fie prudenți și să nu ofere Casei Albe motive în plus de nemulțumire.

„I-aș sfătui pe prietenii mei europeni să dea dovadă de reținere și să evite să ofere Casei Albe vreun pretext pentru a fi supărată pe Europa, sau, mai exact, pentru a fi și mai supărată decât este deja”, a adăugat el, râzând.

Există însă și voci care spun că sunt reticenți privind o astfel de abordare, crezând că ar putea să nu schimbe ceva. Printre acestea se numără Nathalie Tocci, fostă consilieră a doi înalți oficiali responsabili de politica externă a Uniunii Europene.

„Sinceră să fiu, nu cred că Trump are nevoie de motive sau scuze pentru a ataca Europa”, a spus ea.

Potrivit acesteia, pentru cei cărora le pasă de democrație, va fi greu să nu se bucure de un eventual eșec al lui Trump, mai ales din cauza legăturilor dintre mișcarea MAGA și politicienii populiști de extremă dreapta din Europa.

O înfrângere a președintelui american ar putea încuraja liberalii și centriștii europeni. Ei au interpretat ultimele eșecuri electorale ale lui Viktor Orban în Ungaria și Aleksandar Vucic în Serbia drept semne că populismul ar fi ajuns la apogeu sau, cel puțin, că și-ar fi pierdut din forță.

Dar o asemenea concluzie ar putea fi prematură. Rezultatele bune obținute de Marine Le Pen în sondajele din Franța și progresele recente ale partidului „Alternativa pentru Germania” (AfD) arată că politicile populiste continuă să aibă susținere.

Cu toate acestea, o înfrângere a mișcării MAGA în Statele Unite le-ar putea oferi liberalilor și centriștilor europeni un impuls moral, consideră Tocci.

O victorie a democraților ar putea complica relația cu Trump

În ceea ce privește beneficiile adevărate, concrete, pentru Uniunea Europeană, Wolfgang Ischinger consideră că acestea ar fi limitate.

„Nu prea multe”, a spus acesta, întrebat dacă o victorie a democraților ar aduce avantaje UE pe termen scurt.

Potrivit lui, preluarea controlului asupra Congresului de către democrați ar avea un impact redus asupra Europei, având capacitatea chiar să înrăutățească situația.

Dacă Trump ar fi nevoit să facă față unor anchete parlamentare, în timp ce Congresul îi limitează acțiunile pe plan intern, președintele s-ar putea concentra mai mult asupra domeniilor în care are o libertate mai mare de decizie, respectiv politica externă și comerțul.

„Dacă Donald Trump se va trezi prins în anchete parlamentare și proceduri de punere sub acuzare (impeachment), fiind totodată limitat pe plan intern de un Congres ostil, este inevitabil să se îndrepte spre domeniile în care Congresul are o influență mai slabă: politica externă și cea comercială”, a explicat Ischinger.

Acesta a mai avertizat că europenii ar trebui să se pregătească pentru o relație chiar mai problematică cu Washingtonul.

„Trebuie să ne pregătim nu pentru niște relații transatlantice mai armonioase, ci pentru mai multă animozitate și chiar mai multe solicitări din partea lui Trump la adresa Europei”, a adăugat diplomatul.

Aceeași opinie este împărtășită de Kurt Volker, fost ambasador al Statelor Unite la NATO în timpul administrației lui George W. Bush.

„Nu vă așteptați la schimbări majore din partea administrației Trump”, a avertizat acesta.

Acesta declară că o victorie a democraților ar putea declanșa o serie de anchete în Congres, care l-ar viza pe Trump, familia sa și afacerile acesteia, dar și pe mai mulți membri ai administrației și apropiați ai președintelui.

„Congresul va ancheta totul. Îi vor lua la întrebări pe Trump, familia sa, afacerile familiei Trump, pe Steve Witkoff și Jared Kushner, pe Elon Musk, precum și pe Pete Hegseth și Kash Patel în legătură cu FBI-ul. Trump va lupta împotriva acestui lucru până la capăt, iar totul se va transforma într-un mare circ”, a declarat fostul ambasador.

El a mai spus că democrații ar putea susține mai mult Ucraina și NATO, însă nu ar avea puterea de a-i impune lui Trump deciziile în materie de politică externă.

„Sigur, democrații vor susține mult mai ferm Ucraina și NATO, dar nu îi pot dicta lui Trump ce să facă. Ei pot aproba alocarea de fonduri, dar Trump vine și spune: «Ei bine, nu sunt obligat să le cheltuiesc»”, a explicat Volker.

În ceea ce privește Iranul, fostul ambasador spune că nu este încă sigur ce decizie va lua Donald Trump. Președintele SUA ar putea relua operațiunile militare sau ar putea lăsa gestionarea crizei în seama Europei și a Asiei.

Referitor la NATO și la o posibilă viitoare reducere a prezenței militare americane în Europa, Volker spune că Trump va fi prudent, din frica privind o reacție negativă pe plan intern.