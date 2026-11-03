Dolarul american, influențat de războiul din Iran și alegerile din SUA. Australia ridică dobânda la maximul ultimilor 18 ani

Indicele dolarului, care măsoară evoluția monedei americane în raport cu șase valute importante, a urcat ușor la 101,81 puncte, după declinul de luni, arată Reuters. Incertitudinea a crescut după ce Statele Unite au efectuat atacuri pe care le-au descris drept „defensive” asupra insulei iraniene Qeshm. Operațiunea a redus optimismul generat anterior de negocierile pentru încheierea războiului.

Petrolul Brent a recuperat marți o mică parte din pierderi, avansând cu 0,5%, până la 105,25 dolari pe baril. Luni, cotațiile se prăbușiseră cu peste 7%, pe fondul speranțelor privind un posibil acord între Washington și Teheran.

Alegerile din SUA și scăderile acțiunilor AI influențează dolarul

Investitorii sunt prudenți înaintea alegerilor legislative americane de marți, 3 noiembrie, care vor stabili noua componență a Congresului. În același timp, vânzările de acțiuni ale companiilor legate de inteligența artificială continuă să afecteze încrederea pe piețele financiare. Aceste riscuri oferă însă și un sprijin dolarului, considerat de investitori un activ de refugiu în perioadele de instabilitate.

„Energia mai ieftină schimbă dinamica pieței valutare, în timp ce îngrijorările privind inteligența artificială și riscurile electorale din SUA ne întăresc opinia că dolarul va rămâne susținut”, a explicat Sim Moh Siong, strateg valutar la OCBC. Euro s-a menținut aproape de 1,1182 dolari, iar moneda americană s-a tranzacționat la 157,92 yeni, fără variații importante.

🇺🇸🚨 *BREAKING: MY FINAL 2026 MIDTERM ELECTION FORECAST*🚨 With Election Day approaching, here is my final projection for control of Congress And Senate. – Senate: Democrats 51 – Republicans 49

– House: Democrats 235 – Republicans 200 #USA #Election2026 #vote #Breakingnews https://t.co/sFqELUxAkD — 2026 Election Results (@USAElectionLive) November 2, 2026

În China, yuanul tranzacționat în afara pieței continentale a pierdut până la 0,34%, ajungând la 6,67 yuani pentru un dolar. Deprecierea a venit după ce banca centrală chineză a anunțat majorarea rezervelor valutare obligatorii ale instituțiilor financiare. Măsura urmărește limitarea aprecierii recente a yuanului prin reducerea lichidității în dolari.

Australia crește dobânda la 4,85%, cel mai ridicat nivel din ultimii 18 ani

Pe piața asiatică, atenția s-a îndreptat și către decizia Băncii Rezervei Australiei de a majora dobânda de referință cu 0,25 puncte procentuale, până la 4,85%. Este cel mai ridicat nivel din decembrie 2008 și a cincea majorare efectuată de instituție în acest an. În total, dobânda a crescut cu 1,25 puncte procentuale în 2026.

Decizia era anticipată de investitori, după ce inflația de bază din Australia a ajuns la 3,7%, peste intervalul de 2%-3% urmărit de banca centrală. În ciuda majorării, dolarul australian s-a depreciat cu până la 0,35%, atingând 0,6974 dolari americani. Piețele așteaptă acum deciziile de politică monetară ale băncilor centrale din Marea Britanie, Norvegia și Suedia. În cazul Marii Britanii, economiștii consultați de Reuters anticipează creșterea dobânzii de referință de la 3,75% la 4%, pe fondul presiunilor inflaționiste persistente.