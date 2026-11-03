Apple înregistrează venituri trimestriale record. Depășește estimările privind veniturile și profitul

Apple avertizează însă că majorarea costurilor componentelor și cheltuielile asociate dezvoltării inteligenței artificiale vor pune presiune asupra marjelor de profit în perioada Sărbătorilor de Iarnă.

Compania a înregistrat venituri de 114,48 miliarde de dolari în trimestrul iulie-septembrie, în creștere cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit raportului publicat de companie luni seară. Profitul net a ajuns la 30,71 miliarde de dolari, comparativ cu 27,47 miliarde de dolari în urmă cu un an, în timp ce profitul diluat pe acțiune a fost de 2,10 dolari, față de 1,85 dolari în perioada similară din 2025.

Rezultatele au depășit estimările analiștilor, care anticipau venituri de aproximativ 113,4 miliarde de dolari și un profit de 1,99 dolari pe acțiune.

Acesta este primul raport financiar prezentat de John Ternus în calitate de director general al Apple, după ce a preluat funcția de la Tim Cook în septembrie.

„Încheiem anul cu cea mai ambițioasă gamă de produse de până acum. Aceasta include iPhone Duo, cel mai transformator model de iPhone de la lansarea originalului, alături de iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max”, a declarat Ternus.

iPhone și serviciile, principalele motoare de creștere

Veniturile din vânzările de iPhone au ajuns la 57,58 miliarde de dolari, în creștere cu aproximativ 17,5% față de cele 49,02 miliarde de dolari raportate în aceeași perioadă a anului trecut. Este un record pentru trimestrul septembrie.

Serviciile Apple au generat venituri de 31,57 miliarde de dolari, în creștere cu aproape 10%, atingând un nou record absolut pentru această categorie.

Vânzările de Mac au ajuns la 10,79 miliarde de dolari, în creștere cu aproximativ 23,7%. În schimb, veniturile din iPad au scăzut cu 10,4%, până la 6,23 miliarde de dolari, iar categoria dispozitivelor purtabile, produselor pentru casă și accesoriilor a înregistrat o scădere de aproape 8%, până la 8,3 miliarde de dolari.

Din punct de vedere geografic, Europa a generat venituri de 32 miliarde de dolari, în creștere cu aproximativ 11,5%. În China, veniturile au ajuns la 17,54 miliarde de dolari, cu aproximativ 21% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Apple încheie anul fiscal 2026 cu venituri record de aproape 479 de miliarde de dolari

Rezultatele trimestrului septembrie au contribuit la un nou record anual pentru companie. În întregul an fiscal 2026, Apple a înregistrat venituri de 478,83 miliarde de dolari, față de 416,16 miliarde de dolari în anul precedent.

Profitul net anual a ajuns la 132,17 miliarde de dolari, comparativ cu 112,01 miliarde de dolari în 2025, în timp ce profitul diluat pe acțiune a crescut de la 7,46 la 8,98 dolari.

Directorul financiar Kevan Parekh a declarat că Apple a generat un flux de numerar operațional de 28 de miliarde de dolari în ultimul trimestru și a returnat tot aproximativ 28 de miliarde de dolari acționarilor.

Consiliul de administrație a aprobat și distribuirea unui dividend în numerar de 0,27 dolari pentru fiecare acțiune, plata fiind programată pentru 16 noiembrie.

Costurile memoriilor și ale inteligenței artificiale reduc marjele de profit

În pofida rezultatelor peste așteptări, conducerea Apple a avertizat că profitabilitatea va fi afectată în următorul trimestru, care include perioada Sărbătorilor de Iarnă și unul dintre cele mai importante sezoane de cumpărături pentru companie.

Marja brută a fost de 47,9% în trimestrul încheiat în septembrie, însă Apple estimează că aceasta va coborî la un interval cuprins între 45% și 46% în trimestrul următor.

Directorul financiar Kevan Parekh a explicat că principala cauză este creșterea costurilor memoriilor, la care se adaugă cheltuielile asociate dezvoltării și extinderii funcționalităților Siri AI.

De asemenea, oficialii companiei au precizat că rezultatele trimestrului septembrie au beneficiat de rambursări de tarife vamale, care au contribuit cu aproximativ un punct procentual la marja brută și cu 0,05 dolari la profitul diluat pe acțiune.

Apple încearcă să îi convingă pe investitori că inteligența artificială poate reprezenta și o oportunitate comercială.

„Considerăm că inteligența artificială oferă un motiv convingător pentru clienți să își actualizeze dispozitivele sau să treacă la produse noi, pentru a beneficia de cele mai recente funcționalități”, a declarat Kevan Parekh.

Apple investește mai puțin în infrastructura AI decât rivalii

Deși a fost criticată în ultimii ani pentru ritmul mai lent de dezvoltare a inteligenței artificiale, Apple ar putea beneficia de investițiile masive realizate de alte companii tehnologice în centre de date și infrastructură AI, fără să fie nevoită să aloce resurse comparabile.

Apple se confruntă cu presiuni asupra costurilor componentelor, în special din cauza scumpirii cipurilor de memorie, într-un moment în care marii rivali tehnologici investesc sume considerabile în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Analiștii estimau că Apple va cheltui aproximativ 11 miliarde de dolari în cele 12 luni încheiate în septembrie, la finalul anului fiscal al companiei.

Prin comparație, Microsoft, Alphabet, Amazon și Meta se îndreaptă către investiții cumulate de peste 700 de miliarde de dolari în cheltuieli de capital în 2026, o mare parte dintre acestea fiind destinate infrastructurii pentru inteligență artificială.

Amazon a anunțat că estimează cheltuieli de aproximativ 220 de miliarde de dolari în acest an, în timp ce Microsoft anticipează investiții de 170 de miliarde de dolari. Alphabet estimează cheltuieli cuprinse între 195 și 205 miliarde de dolari.

Apple încearcă să compenseze o parte dintre aceste costuri prin ajustarea prețurilor produselor și prin extinderea gamei de dispozitive.

În septembrie, compania a prezentat iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, precum și primul său telefon pliabil, iPhone Duo. Acesta din urmă a ajuns pe piață în octombrie și nu a contribuit la veniturile raportate pentru trimestrul încheiat la 26 septembrie.

Compania a lansat și noi produse pentru locuință, precum și un MacBook Pro cu ecran tactil, încercând să atragă consumatorii înaintea sezonului de cumpărături de la finalul anului.

În același timp, Apple continuă să dezvolte noua versiune Siri AI, realizată în cadrul colaborării cu Google, al cărui model Gemini este utilizat pentru îmbunătățirea funcțiilor asistentului digital.