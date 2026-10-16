Cel mai scump iPhone din istoria Apple se vinde ca pâinea caldă. Compania testează cât sunt dispuși oamenii să plătească pentru brand

Noul iPhone Duo, cel mai scump telefon lansat vreodată de Apple, a atras un număr mare de cumpărători încă din prima zi de precomenzi. Stocurile disponibile pentru ridicare din magazine s-au epuizat rapid vineri, iar termenele de livrare pentru unele comenzi online s-au prelungit până la sfârșitul lunii ianuarie 2027.

Potrivit CNBC, Apple a descris interesul pentru noul dispozitiv drept unul extraordinar și a transmis că va continua să accepte comenzi online.

Telefonul pliabil pornește de la 1.999 de dolari, dar versiunea cu o capacitate de stocare de 2 TB (aproximativ 2.000 GB) ajunge la 3.199 de dolari. Este cea mai importantă schimbare de design a iPhone din ultimii ani, iar prețul său depășește considerabil prețurile modelelor Pro și Pro Max.

Telefoanele pliabile: piață mică, cu venituri uriașe

Specialiștii din industrie consideră că Apple nu urmărește neapărat să transforme telefoanele pliabile în produse accesibile publicului larg. Compania încearcă să atragă clienții dispuși să cheltuiască sume considerabile pentru un dispozitiv exclusivist.

Potrivit IDC, companie specializată în cercetarea pieței de tehnologie, telefoanele pliabile vor reprezenta puțin peste 2% din numărul smartphone-urilor vândute la nivel mondial în acest an, dar vor genera aproape 7% din veniturile industriei.

Până în 2030, aceste dispozitive ar putea ajunge la 10% din veniturile pieței, deși vor reprezenta doar aproximativ 3% din telefoanele comercializate.

Principalul atu al noului iPhone nu este tehnologia pliabilă, disponibilă deja de mai mulți ani pe telefoanele Android, spun experții, ci faptul că produsul poartă marca Apple. Aceștia se așteaptă ca iPhone Duo să devină un simbol al statutului social, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.

Apple pregătește milioane de telefoane

Apple ar putea avea disponibile cel mult șase milioane de iPhone Duo într-o primă etapă, potrivit estimărilor firmei de cercetare a pieței Counterpoint Research.

La nivel mondial sunt utilizate aproximativ 1,4 miliarde de iPhone-uri. Astfel, chiar dacă numai o mică parte dintre actualii clienți ar decide să cumpere noul model, cererea ar putea depăși rapid oferta.

IDC estimează că Apple va livra aproximativ șapte milioane de iPhone Duo în 2026, echivalentul a 3% din totalul telefoanelor comercializate de companie.

Pentru anul viitor, specialiștii anticipează o creștere de aproximativ 70% a livrărilor. Dacă estimările se confirmă, Apple ar putea ajunge să controleze aproximativ 40% din piața mondială a telefoanelor pliabile, depășind Samsung și Huawei.

O strategie cu două tăișuri

Strategia Apple urmărește creșterea veniturilor într-o perioadă în care oamenii își schimbă telefoanele tot mai rar, iar piața mondială a smartphone-urilor încetinește.

Un client care ar fi cumpărat un iPhone Pro Max de aproximativ 1.200 de dolari ar putea alege acum un iPhone Duo de cel puțin 1.999 de dolari. Apple ar încasa astfel considerabil mai mult, chiar dacă numărul total al telefoanelor vândute nu ar crește.

Banca americană JPMorgan estimează că noul model ar putea contribui semnificativ la veniturile Apple, chiar dacă numărul total de iPhone-uri vândute anul viitor nu va crește semnificativ.

Specialiștii avertizează însă că această strategie prezintă și riscuri. Cu cât telefoanele devin mai scumpe, cu atât consumatorii ar putea amâna înlocuirea dispozitivelor pe care le folosesc deja.

Potrivit acestora, succesul noului iPhone Duo ar putea totuși încuraja compania să mizeze în continuare pe telefoanele din categoria de lux, în ciuda riscului de scădere a cererii.