Conflictul este o escaladare a disputei juridice începute în iulie, când Apple a dat în judecată OpenAI, acuzând-o că ar fi obținut informații confidențiale despre produsele și lanțul său de aprovizionare prin intermediul unor foști angajați.

Potrivit Financial Times, OpenAI susține că Apple ar fi exercitat presiuni asupra unor furnizori de componente pentru a-i descuraja să colaboreze cu compania de inteligență artificială.

De asemenea, OpenAI acuză Apple că ar fi folosit informații confidențiale obținute de la un fost angajat care a părăsit compania și s-a întors ulterior la producătorul iPhone. Acesta ar fi divulgat detalii despre planurile OpenAI în domeniul hardware și despre furnizorii cu care compania intenționa să lucreze.

O altă acuzație privește practicile interne ale Apple. OpenAI susține că producătorul iPhone le-ar fi permis angajaților să păstreze documente profesionale pe dispozitive personale și în conturi de cloud, ceea ce ar fi creat riscuri pentru protecția informațiilor confidențiale. Ulterior, aceste situații ar fi fost folosite împotriva foștilor angajați recrutați de OpenAI.

Compania condusă de Sam Altman consideră că procesul intentat de Apple reprezintă o încercare de a descuraja plecarea angajaților și de a încetini dezvoltarea unui potențial competitor pe piața dispozitivelor electronice.

Cum a început disputa dintre cele două companii

Conflictul a devenit public în iulie 2026, când Apple a deschis o acțiune în instanță împotriva OpenAI și a doi foști angajați ai săi, Chang Liu și Tang Yew Tan, care au ajuns ulterior în echipa companiei de inteligență artificială.

Apple a susținut că aceștia ar fi transferat informații confidențiale privind proiectarea produselor, tehnologiile hardware și lanțurile de aprovizionare. Compania a afirmat că OpenAI ar fi recrutat foști angajați pentru a obține acces la secrete comerciale și pentru a accelera dezvoltarea propriilor dispozitive.

OpenAI a respins acuzațiile și a susținut că nu are nevoie de informațiile Apple pentru dezvoltarea produselor sale. Compania a afirmat că Apple încearcă să împiedice apariția unui concurent pe piața hardware și să limiteze mobilitatea angajaților între companiile rivale.

Disputa s-a intensificat în octombrie, când OpenAI a prezentat în instanță propriile acuzații împotriva Apple.

Potrivit unui document depus de OpenAI, un fost angajat care a părăsit compania pentru a se întoarce la Apple ar fi trimis peste 100 de fișiere despre un produs încă nelansat către un cont personal și ar fi prezentat ulterior informațiile respective conducerii Apple.

Apple a respins aceste acuzații, afirmând că investigația internă nu a identificat dovezi că informațiile respective ar fi ajuns pe serverele companiei. De asemenea, reprezentanții săi au contestat legătura dintre numerele de telefon indicate de OpenAI și angajatul respectiv.

Miza: intrarea OpenAI pe piața dispozitivelor hardware

Disputa are loc într-un moment în care OpenAI încearcă să depășească statutul de dezvoltator de software și să intre pe piața dispozitivelor electronice destinate consumatorilor.

Un pas important în această direcție a fost achiziția studioului de design io, fondat de fostul designer Apple Jony Ive. Tranzacția, evaluată la aproximativ 6,4 miliarde de dolari, a oferit OpenAI acces la o echipă cu experiență în proiectarea și dezvoltarea produselor hardware.

Compania pregătește dispozitive care ar putea concura direct cu produsele Apple, ceea ce explică importanța accesului la furnizori, producători și tehnologii de fabricație.