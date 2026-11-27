Nestlé a început să utilizeze dispozitive electronice purtabile în cadrul studiilor clinice, urmărind atât reacția organismului la anumite produse, cât și posibilitatea de a adapta recomandările nutriționale la nevoile individuale ale consumatorilor.

Compania analizează modul în care informațiile furnizate de aceste dispozitive pot fi valorificate și în scop comercial, prin recomandarea unor produse din propriul portofoliu, scrie vineri, 27 noiembrie, publicația de specialitate FoodNavigator.

Cum ar funcționa alimentația personalizată

Proiectul presupune utilizarea unor senzori care permit monitorizarea continuă a unor indicatori de sănătate. Datele colectate ar putea sta la baza unor recomandări nutriționale adaptate particularităților fiecărei persoane.

Într-un studiu clinic desfășurat recent în China, cercetătorii Nestlé au folosit biosenzori purtabili în evaluarea efectelor extractului din frunze de dud asupra nivelului glicemiei.

Stefan Palzer, directorul de tehnologie al Nestlé, a explicat într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal că monitorizarea organismului permite demonstrarea efectelor unui produs într-un mod simplu și accesibil, însă senzorii necesită îmbunătățiri tehnologice.

Ceasurile inteligente, etapă nouă în monitorizarea sănătății

Nestlé poartă discuții cu producătorii de tehnologie despre dezvoltarea unor senzori care să măsoare neinvaziv glicemia și tensiunea arterială.

În prezent, ceasurile inteligente nu pot măsura suficient de precis nivelul glicemiei. Nestlé nu a anunțat când ar putea lansa un serviciu de recomandări alimentare bazat pe datele colectate de aceste dispozitive.

Centru dedicat noilor tehnologii

Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă de integrare a inteligenței artificiale, roboticii și senzorilor inteligenți în activitatea grupului elvețian.

În urmă cu o săptămână, pe 20 noiembrie, Nestlé a inaugurat la Orbe, în vestul Elveției, un centru de cercetare și dezvoltare dedicat tehnologiilor avansate, denumit Deep Tech Center.

Specialiștii centrului vor dezvolta și testa tehnologii destinate atât personalizării alimentației, cât și îmbunătățirii proceselor de producție și dezvoltării unor noi produse.

Centrul dispune de spații pentru realizarea prototipurilor și testarea tehnologiilor la scară pilot, înainte de introducerea acestora în operațiunile grupului.

Confidențialitatea datelor medicale, una dintre provocări

Utilizarea informațiilor despre sănătatea consumatorilor în formularea unor recomandări comerciale ridică însă probleme privind protecția datelor personale și consimțământul utilizatorilor.

Printre dificultățile identificate se numără precizia senzorilor, respectarea cerințelor legislative și interpretarea corectă a volumului mare de informații colectate.

Încrederea consumatorilor în aceste tehnologii depinde și de beneficiile concrete pe care le primesc în schimbul furnizării datelor despre propria sănătate, atrag atenția specialiștii.