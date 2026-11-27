Horoscop 28 noiembrie. Luna intră sâmbătă în Leu, cel mai vesel semn al zodiacului, iar bucuria devine tema zilei. Lucrurile bune cântăresc mai mult decât cele rele, iar certurile au puține șanse.

Luna influențează emoțiile, iar în Leu aduce optimism și căldură, scrie YourTango. Aspectul armonios dintre Luna în Leu și Neptun retrograd în Berbec îi face pe oameni mai conștienți de ei înșiși, așa că ziua promite să treacă fără dramă.

Berbec

Chiar dacă nu ți se pare, energia ta chiar a revenit. Sâmbăta are un singur obiectiv, distracția, iar o pasiune pentru care nu ai mai avut timp îți aduce acum o bucurie aparte. Imaginația nu are limite.

Taur

Cea mai mare bucurie o găsești acasă, iar asta e exact ce îți dorești. Ești mai atent la tine decât de obicei, dar fără neliniște: ziua te face împăcat cu tine și blând cu propria persoană.

Gemeni

Ești vedeta zilei, iar ceilalți îți ascultă fiecare cuvânt. Conversațiile tale sunt sclipitoare, așa că alege compania celor care țin pasul cu umorul tău.

Rac

E o zi în care meriți să te răsfeți. Observi toate lucrurile mărunte la care te pricepi cu adevărat, iar o laudă din partea ta pentru tine însuți e pe deplin meritată.

Leu

Revii în prim-plan după o săptămână mai lentă. Luna în semnul tău te face să strălucești, iar o doză de calm te ajută să fii încrezător fără să-i calci pe ceilalți în picioare.

Fecioară

Ziua îți cere o pauză adevărată. Transformă sâmbăta într-o zi de spa acasă, cu o lumânare aprinsă, muzică și liniște. Lasă perfecțiunea deoparte și odihnește-te.

Balanță

Te relaxezi suficient încât să vezi că cineva te place pentru ceea ce ești, nu pentru ce faci pentru el. Faptul că nu mai ești mereu impecabil te face mai apropiat de oamenii potriviți. Păstrează-i aproape.

Scorpion

Chiar dacă e weekend, ziua ține de muncă. Ai șanse la o recunoaștere meritată, iar creativitatea e la cote înalte: e momentul bun să-ți actualizezi CV-ul sau să deblochezi un proiect care stătea pe loc.

Săgetător

Privești viitorul cu multă speranță și îți dai seama exact cum vrei să arate. Notează-ți ideile sau adună imagini care te inspiră: optimismul zilei te ajută să le transformi în planuri concrete.

Capricorn

Lași garda jos și ești mai deschis cu cei din jur. Un membru al familiei sau cineva cu care locuiești apreciază această parte a ta și ar putea să se deschidă la rândul lui.

Vărsător

Nimeni nu te va putea acuza azi de răceală. Ești curios să afli ce simt cei apropiați și știi ce întrebări să pui, iar persoana de lângă tine se simte cu adevărat înțeleasă.

Pești

E o zi bună pentru treburi și cumpărături. Ai noroc la oferte, iar lista de sarcini se golește aproape cu plăcere. Începe cumpărăturile pentru sărbători: te vei bucura că le-ai rezolvat din timp.