Horoscop joi, 26 noiembrie 2026. Joi, o zodie închide un capitol și o ia de la capăt, iar alta primește o veste bună despre bani. Vezi ce îți rezervă ziua.

Berbec

Ziua aduce stabilitate. Ai putea primi o veste încurajatoare despre bani, carieră sau o problemă personală. Timpul petrecut cu cei dragi îți face bine.

Taur

Ești sociabil și bine dispus. O invitație sau o revedere îți ridică moralul. La muncă, colaborarea dă rezultate bune.

Gemeni

Ceva ce așteptai de mult se apropie de realitate. Bucură-te de ce ai obținut, fără să pierzi din vedere planurile de viitor.

Rac

Eforturile tale sunt apreciate. Ai motive să ai mai multă încredere în tine. Nu-ți minimaliza reușitele.

Leu

E momentul să renunți la ceva ce nu-ți mai folosește. O schimbare de priorități îți face loc pentru un nou început. Nu te agăța de ce s-a încheiat.

Fecioară

Ai nevoie de liniște și de răbdare. Observă înainte să acționezi și nu spune tot ce gândești. Detaliile îți arată ce se întâmplă cu adevărat.

Balanță

O ocazie neașteptată îți stârnește entuziasmul. Fii deschis la ce e nou, dar nu uita de partea practică. Puțin curaj te scoate din zona de confort.

Scorpion

Te gândești serios la direcția în care vrei să meargă viața ta. O oportunitate te face să-ți faci planuri mai mari. Cântărește bine înainte să te angajezi.

Săgetător

Găsești soluția la o problemă sau începi ceva la care te gândeai de mult. Ai încredere în ce știi să faci. Inițiativa contează.

Capricorn

Lucrurile blocate se mișcă brusc. Ai multe de rezolvat și primești vești neașteptate. Rămâi organizat și nu te grăbi la detalii.

Vărsător

Termini ceva important și vezi cât de mult ai crescut. Un capitol se încheie, altul începe. Ai motive să sărbătorești.

Pești

Ai multe pe cap și simți că totul depinde de tine. Fă doar ce e cu adevărat important. Să ceri ajutor nu e o slăbiciune, iar odihna îți e la fel de necesară ca munca.