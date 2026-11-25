La patru ani de la experimentul prin care NASA a demonstrat că traiectoria unui asteroid poate fi modificată, oamenii de știință au acum posibilitatea de a analiza în detaliu efectele coliziunii.

Imaginile obținute de sonda Hera a Agenției Spațiale Europene (ESA) arată că impactul a produs un crater aproape la fel de mare ca asteroidul însuși, relatează BBC.

„Craterul este aproape la fel de mare ca însuși corpul ceresc, ceea ce este cu adevărat spectaculos”, a declarat Sabina Raducan, cercetătoare în domeniul științelor planetare și membră a echipei științifice a misiunii Hera.

Impactul s-a produs la o viteză de 22.000 km/h

În 2022, NASA a direcționat sonda spațială DART (Double Asteroid Redirection Test – test de redirecționare a unui asteroid) către Dimorphos, un asteroid cu un diametru de aproximativ 150 de metri, care orbitează în jurul unui asteroid mai mare, Didymos, cu un diametru de aproximativ 730 de metri.

Niciunul dintre cei doi asteroizi nu reprezenta o amenințare pentru Pământ. Experimentul a urmărit să demonstreze dacă o coliziune controlată poate modifica traiectoria unui asteroid.

Sonda americană a izbit Dimorphos cu o viteză de aproximativ 22.000 km/h. Coliziunea a generat o dâră de resturi cu o lungime de aproximativ 10.000 de kilometri, observată atât de telescoapele terestre, cât și de cele spațiale.

Înainte de impact, Dimorphos parcurgea o orbită completă în jurul lui Didymos în 11 ore și 55 de minute. Coliziunea a redus această perioadă cu aproximativ 33 de minute.

Asteroidul se rotește acum haotic

Noile observații arată că impactul nu a modificat doar forma asteroidului, ci și mișcarea sa de rotație.

Înainte de coliziune, Dimorphos se comporta asemenea Lunii, prezentând permanent aceeași față către Didymos. În prezent, asteroidul se rotește haotic în timpul deplasării sale orbitale.

Sonda Hera a surprins și imagini detaliate ale suprafeței lui Didymos, pe care cercetătorii au identificat blocuri de rocă având dimensiuni cuprinse între trei și zece metri, comparabile cu cele ale unor autoturisme și autobuze.

Gravitația la suprafața acestui asteroid este de aproximativ 40.000 de ori mai slabă decât cea de pe Pământ.

Totodată, imaginile au dezvăluit că cei doi asteroizi sunt înconjurați de sute de fragmente de rocă, cu dimensiuni de la câteva zeci de centimetri până la ordinul metrilor. Prezența acestora complică manevrele sondei Hera și ale celor doi minisateliți pe care îi transportă.

Cum ar putea fi apărat Pământul de asteroizi

În următoarele șase luni, misiunea Hera va studia cei doi asteroizi și va transmite imagini de la distanțe mai mici, cu o rezoluție mai mare.

Una dintre principalele sarcini ale cercetătorilor este determinarea masei asteroidului Dimorphos, necesară calculării eficienței intervenției NASA.

Datele obținute vor permite estimarea masei și vitezei pe care trebuie să le aibă o sondă spațială, precum și a momentului optim al intervenției în cazul unui asteroid aflat pe o traiectorie de coliziune cu Pământul.

Asteroizii cu un diametru mai mare de un kilometru pot provoca distrugeri la scară planetară, în timp ce un corp ceresc de dimensiunile lui Dimorphos ar putea distruge un oraș întreg.

Un asteroid va trece la numai 32.000 de kilometri de suprafața Pământului în 2029

În 2027 este programată lansarea telescopului spațial NEO Surveyor (Near-Earth Object Surveyor), destinat identificării asteroizilor potențial periculoși.

Oamenii de știință pregătesc și noi misiuni de cercetare a asteroidului Apophis, care are o lungime de aproximativ 450 de metri.

Descoperit în 2004, asteroidul a fost considerat inițial o posibilă amenințare pentru Pământ. Calculele ulterioare au exclus însă riscul unei coliziuni pentru cel puțin următorii 100 de ani.

La 13 aprilie 2029, Apophis va trece la aproximativ 32.000 de kilometri de suprafața Pământului, oferindu-le cercetătorilor o ocazie rară de a studia îndeaproape un asemenea corp ceresc.

Două misiuni spațiale vor studia asteroidul: OSIRIS-APEX, coordonată de NASA, și Ramses, un proiect comun al Agenției Spațiale Europene și al Agenției Japoneze de Explorare Aerospațială (JAXA).