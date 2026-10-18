O premieră în explorarea spațiului. Japonia trimite o sondă spre o lună misterioasă a planetei Marte

Japonia urmează să lanseze marți o sondă spațială care va încerca, pentru prima dată în lume, să aducă pe Pământ mostre de pe Phobos, una dintre cele două luni ale planetei Marte, relatează Associated Press.

Misiunea, coordonată de Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială (JAXA), ar putea oferi indicii despre formarea lunilor Phobos și Deimos, dar și despre originile vieții în sistemul solar.

Sonda va fi lansată cu ajutorul unei rachete japoneze H-3, într-un moment în care Statele Unite, China și alte țări analizează posibilitatea trimiterii astronauților pe Marte.

„În ciuda importanței lor potențiale, lunile marțiene nu au fost niciodată investigate pe deplin. Sunt considerate cei mai importanți munți necuceriți din sistemul solar”, a declarat Yasuhiro Kawakatsu, coordonatorul proiectului MMX.

Misterul celor două luni ale planetei Marte

Deși zeci de misiuni au explorat Marte începând cu anii 1960, sateliții săi naturali rămân în mare parte necunoscuți.

Oamenii de știință încearcă să stabilească dacă Phobos și Deimos s-au format din resturile produse în urma coliziunii unui corp ceresc cu Marte sau dacă sunt asteroizi capturați de gravitația planetei.

„Aproape sigur vom putea ajunge la o concluzie analizând mostrele de sol de pe Phobos”, a declarat Kiyoshi Kuramoto, cercetător principal al proiectului.

Phobos, cu un diametru de aproximativ 20-30 de kilometri, orbitează Marte de trei ori pe zi, la o distanță de circa 6.000 de kilometri.

Cercetătorii estimează că aproximativ 0,1% din materialul colectat de pe Phobos ar putea proveni chiar de pe Marte.

O călătorie spațială care se va încheia în 2031

Sonda MMX este programată să ajungă în apropierea planetei Marte în august 2027, urmând să petreacă aproximativ trei ani studiind Phobos și colectând date.

Misiunea include și observarea celeilalte luni marțiene, Deimos.

Un rover numit Idefix, dezvoltat în comun de Franța și Germania, va ateriza primul pe Phobos și va explora suprafața acestuia timp de aproximativ 100 de zile, în jurul anului 2029.

Ulterior, sonda japoneză va încerca să colecteze cel puțin 10 grame de sol, folosind două sisteme de prelevare, dezvoltate în Japonia și Statele Unite.

Unul dintre dispozitive va utiliza gaz sub presiune pentru a ridica praful de la suprafață, iar celălalt va extrage material de la o adâncime de aproximativ doi centimetri.

Colectarea mostrelor din mai multe locuri ar putea crește șansele identificării unor eventuale urme ale vieții microbiene din trecutul planetei Marte.

Probele vor fi transportate într-o capsulă specială, proiectată să reziste reintrării în atmosfera Pământului. Aceasta ar urma să aterizeze în Australia în 2031, înainte ca mostrele să fie trimise în Japonia.

Gravitația extrem de redusă, una dintre marile provocări

Aterizarea pe Phobos va reprezenta una dintre cele mai dificile etape ale misiunii.

Gravitația satelitului este de aproximativ 2.000 de ori mai mică decât cea a Pământului, ceea ce îngreunează atât coborârea sondei, cât și colectarea probelor.

Pentru a evita ricoșarea la contactul cu suprafața, modulul de explorare este prevăzut cu patru picioare de aterizare, echipate cu sisteme de amortizare.

Roverul Idefix va folosi roți adaptate gravitației reduse și se va deplasa extrem de lent. De asemenea, va putea să revină singur în poziția normală dacă se răstoarnă.

Japonia are deja experiență în recuperarea probelor extraterestre, după ce misiunile Hayabusa au adus pe Pământ mostre de pe asteroizi în 2010 și 2020.