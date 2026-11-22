Agenția Spațială Europeană (ESA) a anunțat sosirea pe rețelele sociale.

O serie de aprinderi ale propulsoarelor a încetinit nava suficient cât să fie capturată de gravitația slabă a planetei.

Controlorii de zbor din Germania, aflați la 152 de milioane de kilometri distanță, au avut nevoie de mai multe ore pline de încordare pentru a confirma că nava a ajuns pe orbită.

Echipele analizează datele primite, iar alte informații nu erau disponibile imediat.

Bepi, Mariner, Messenger

BepiColombo este abia a treia misiune care vizitează Mercur, planeta cea mai apropiată de Soare și puțin mai mare decât Luna, și prima după mai bine de un deceniu.

Sonda americană Mariner 10 a survolat planeta de trei ori în anii 1970.

Din echipă a făcut parte matematicianul italian Giuseppe „Bepi“ Colombo, decedat, după care a fost numită noua misiune.

Sonda Messenger a NASA a intrat pe orbită în 2011 și s-a prăbușit pe planetă în 2015, după ce a rămas fără combustibil.

BepiColombo și traiectoria prudentă

Lansată în 2018, BepiColombo a ales un traseu mai lent și mai ocolit.

A survolat o dată Pământul, de două ori Venus și de șase ori Mercur, pentru manevre de asistență gravitațională. Aceste ocoluri au adăugat peste 10 miliarde de kilometri la distanța parcursă.

Cele două sonde, cuplate, s-au desprins de nava de transport în septembrie, pentru ultima etapă a drumului.

427 de grade Celsius

Luna viitoare, sonda ESA și cea, mai mică, a agenției japoneze JAXA se vor separa și vor studia planeta de la altitudini diferite.

Ele vor cerceta interiorul dens al lui Mercur și câmpul magnetic, dar și tot ce se află între ele: cratere de impact, câmpii vulcanice, creste muntoase și vârfuri înalte de până la 4,5 kilometri.

Temperatura la suprafața planetei poate depăși 427 de grade Celsius, ceea ce pune la grea încercare sistemele electronice și tehnice.

Oficialii agențiilor spațiale vor ca misiunea să continue cel puțin un an terestru, echivalentul a patru ani de pe Mercur.

Noile date vor veni în primăvară

„Sonda și instrumentele ei trebuie ținute cât mai reci, ceea ce este o provocare tehnică uriașă în sine“, a declarat într-un e-mail Geraint Jones, cercetătorul principal al proiectului.

El a spus că el și colegii lui abia așteaptă ca datele noi să înceapă să sosească, în primăvară. Misiunea va permite compararea unor „măsurători fără precedent, făcute simultan de două sonde la aceeași planetă“.

Deși este relativ aproape de Pământ, Mercur rămâne una dintre cel mai puțin explorate planete din sistemul solar.

Doar Uranus și Neptun au avut mai puține vizite, ambele din partea unei singure sonde, Voyager 2, în anii 1980.