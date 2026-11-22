Kirsten Davies, care a fost până acum director pentru tehnologia informației (CIO) al Pentagonului, îl va înlocui pe Cairncross în funcția de cel mai important oficial de securitate cibernetică al administrației Trump, a fost anunțat joi.

Înainte de a se alătura Departamentului Războiului, în decembrie anul trecut, Davies a ocupat mai multe funcții în mediul corporatist.

UN șir de pene de curent care au exasperat americanii

Între decembrie 2018 și august 2021, aproape trei ani, a fost director pentru securitatea informațiilor (CISO) la gigantul de cosmetice Estée Lauder Companies, potrivit profilului ei public de pe LinkedIn.

Numirea survine după un val de pene din ultimele zece zile, care au afectat Microsoft, controlul traficului aerian la nivel național, JPMorgan Chase, United Airlines și serviciile Apple.

Penele au perturbat viața a milioane de americani și au stârnit acuzații, din tot spectrul politic, că administrația Trump nu este transparentă cu privire la ceea ce se întâmplă.

„Nu era suficient de bun”

Trump, care a tăcut inițial în privința penelor, a explicat vineri, la o conferință de presă, de ce a plecat Cairncross.

„Pentru că nu am considerat că este suficient de bun“, a spus el. Președintele a mai afirmat că sistemul de control al traficului aerian este „depășit“ și trebuie reconstruit, iar penele au fost, în opinia lui, „evenimente separate“.

Joi seara, Davies le-a mulțumit lui Trump și șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, pentru „încrederea și sprijinul constant“.

„Vrem să dominăm peisajul cibernetic”

„Oportunitatea noastră este să dominăm peisajul cibernetic pentru generații, dar numai dacă modernizăm și întărim reziliența fundamentelor pe care funcționează țara noastră și dacă formăm talente cibernetice pentru viitor“, a scris ea pe X.

Oficiul Directorului Național pentru Securitate Cibernetică coordonează și implementează politicile și măsurile de securitate cibernetică la nivelul administrației federale.

Miller l-a îndepărtat de fapt pe Cairncross și a numit-o pe Davies ca una dintre primele sale decizii în calitate de șef de cabinet, au relatat The Wall Street Journal și alte publicații. Pentru a ocupa funcția definitiv, Davies are nevoie de confirmarea Senatului.

„O profesionistă dedicată”

Secretarul războiului, Pete Hegseth, a lăudat-o pe Davies și a spus că „s-a dovedit o patrioată și o profesionistă dedicată“ la Pentagon.

„Suntem încrezători că va promova agenda America First a președintelui Trump în domeniul securității cibernetice“, a transmis el pe X.

Secretarul de stat Marco Rubio a scris, la rândul lui, că așteaptă „să lucreze împreună pentru a consolida securitatea cibernetică a Americii“.

CV-ul lui Davies

Pe lângă experiența de la Estée Lauder, Davies a mai lucrat în posturi de securitate cibernetică la Siemens, Hewlett-Packard, Barclays Africa și Unilever.

Ea este și fondatoarea organizației nonprofit Institute for Cyber, a cărei misiune, potrivit profilului ei de pe LinkedIn, este să îmbunătățească siguranța, securitatea, confidențialitatea și integritatea digitală a experiențelor cetățenilor care folosesc tehnologia, inteligența artificială și datele digitale în viața de zi cu zi.