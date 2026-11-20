Sean Cairncross, directorul național pentru securitate cibernetică al Statelor Unite, a fost demis din funcție, a declarat joi pentru AFP o sursă apropiată de Casa Albă. Decizia vine după mai multe întreruperi ale serviciilor tehnologice care au afectat sectoarele la nivel național.

Kirsten Davies, directorul pentru tehnologia informației (CIO) din cadrul Departamentului Apărării, urmează să preia temporar atribuțiile lui Cairncross, potrivit aceleiași surse.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a salutat numirea acesteia într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, relatează Euronews.

„Felicitări noului director național pentru securitate cibernetică, Kirsten Davies. Aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru a consolida securitatea cibernetică a Americii”, a scris Marco Rubio în postare.

În cadrul Pentagonului, Davies a ocupat funcția de consilier principal al secretarului apărării, Pete Hegseth. Potrivit biografiei sale, ea l-a consiliat „în toate chestiunile legate de gestionarea informațiilor, tehnologia informației, securitatea cibernetică și asigurarea securității informațiilor”.

Schimbarea de la Casa Albă are loc după ce, în ultimele săptămâni, mai multe întreruperi au afectat sectoarele transporturilor, comunicațiilor și bancar. Problemele au vizat chiar și un sistem intern folosit de Agenția pentru Securitate Națională (NSA).

Directorul național pentru securitate cibernetică are rolul de a-l consilia pe președintele SUA în privința politicilor și strategiei de securitate cibernetică.

Printre responsabilitățile acestuia se numără protejarea informațiilor și a datelor, prevenirea și descurajarea activităților „malițioase”.

Totodată, acesta coordonează politica de securitate cibernetică la nivelul întregului guvern federal. Funcția a fost înființată în anul 2021.

În luna martie, administrația Trump a publicat un document de șapte pagini în care și-a prezentat strategia în domeniul securității cibernetice. Planul prevedea „acțiuni rapide, deliberate și proactive pentru a neutraliza amenințările cibernetice”.

Printre obiective se numărau simplificarea reglementărilor din domeniu, modernizarea sistemelor informatice federale, protejarea infrastructurii critice și menținerea avantajului SUA în domeniul inteligenței artificiale.