Submarinul a revenit pe 15 noiembrie la baza navală Clyde, din Scoția, după o misiune începută pe 12 aprilie. Precedentul record, de 205 zile, fusese stabilit în aprilie de HMS Vanguard, scrie Euronews. Ambele submarine aparțin clasei Vanguard, proiectată inițial pentru patrule de aproximativ trei luni. În ultimii ani, durata misiunilor a crescut considerabil.

De ce a stat submarinul atât de mult sub apă?

Explicația nu ține doar de capacitatea navei de a rezista luni întregi în adâncuri. Experții atrag atenția asupra întârzierilor la întreținerea submarinelor britanice, care au ajuns să funcționeze mult peste durata de exploatare prevăzută inițial. David Cullen, specialist în armament nuclear la organizația Basic, a declarat pentru presă că patrulele devin tot mai lungi, deși submarinele au fost concepute pentru misiuni mult mai scurte.

HMS Vengeance, one of the Royal Navy’s four Trident-armed submarines, passed Rhu Point on its way back to Faslane, where family and friends are waiting. The submarine set out on April 12 and spent 217 days underwater, a new Royal Navy record. The return came a week later than planned, because the submarine due to relieve it had to go back to base for a technical fault or spare parts. About 140 crew were aboard. The patrol has also raised concerns about the slow pace of maintenance on the ageing fleet and the strain on crews. — Comandante🎖️ (@commandante_) November 16, 2026

Problemele tehnice și disponibilitatea redusă a navelor obligă echipajele celor operaționale să rămână în misiune perioade neobișnuit de mari. Pentru militari, asta înseamnă luni petrecute în spații înguste, printre provizii suplimentare depozitate inclusiv pe coridoare.

Mesaje de 120 de cuvinte, fără drept de răspuns

Viața la bordul unui submarin care transportă arme nucleare presupune reguli stricte de comunicare. Pentru a nu-și dezvălui poziția, HMS Vengeance a petrecut cea mai mare parte a misiunii în imersiune și în regim de tăcere radio.

Militarii pot primi săptămânal mesaje de la familie, numite „Familygrams”, limitate la 120 de cuvinte. Ei nu au permisiunea să răspundă iar mesajele sunt atent verificate înainte de a le fi transmise. Informațiile considerate prea tulburătoare sau care ar putea prezenta vreun risc de orice natură, pot fi reținute. Astfel, un membru al echipajului poate afla cu întârziere despre evenimente importante petrecute acasă, fără să aibă posibilitatea de a interveni.

Ce ascunde recordul de 217 zile

HMS Vengeance este unul dintre cele patru submarine britanice din clasa Vanguard, echipate pentru transportul rachetelor balistice Trident. Marea Britanie menține permanent cel puțin un asemenea submarin în patrulare, pentru a putea răspunde unui eventual atac nuclear chiar dacă bazele sale militare de pe uscat ar fi distruse. Submarinele Vanguard, proiectate pentru aproximativ 25 de ani de serviciu, trebuie să rămână operaționale în jur de 40 de ani, având în vedere întârzierile în construirea înlocuitorilor. Primul submarin din noua clasă Dreadnought este așteptat să intre în serviciu în jurul anului 2032.