Palatul Élysée a confirmat însă că nu a fost planificată nicio cină între Kamala Harris și Emmanuel Macron.

Fosta vicepreședintă americană va merge vineri la Paris „pentru o scurtă întâlnire de curtoazie în prezența soțului ei”, Doug Emhoff, potrivit AFP.

Această întâlnire are loc într-un moment de relații tensionate între președintele francez și omologul său american, Donald Trump.

Tensiunile dintre cele două țări sunt cauzate de unele dezacorduri, în special în ceea ce privește războiul din Iran și legăturile strânse ale liderului de la Casa Albă cu Rusia lui Vladimir Putin.

Mai mult, Harris este considerată o potențială candidată democrată la alegerile prezidențiale din SUA în 2028.

Deși nu și-a anunțat încă oficial candidatura, ea se numără printre favoritele din sondajele pentru primarele democrate, potrivit sursei citate.