Soțul Kamalei Harris ar prefera ca ea să nu mai candideze la președinția SUA | Ce planuri are fosta vicepreședintă pentru 2028

Kamala Harris nu a anunțat dacă va încerca să obțină din nou nominalizarea Partidului Democrat, după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2024 în fața republicanului Donald Trump.

În ultimele luni, însă, fosta vicepreședintă a făcut mai mulți pași care ar putea pregăti terenul pentru o nouă campanie electorală.

Kamala Harris nu a decis dacă va candida în 2028

La un eveniment organizat de NAACP în Michigan, luna trecută, Harris a declarat că nu a luat încă o decizie privind o eventuală candidatură.

Ea a subliniat însă că alegerile parlamentare din noiembrie 2026 sunt esențiale pentru viitorul politic al democraților.

„Nu am decis dacă voi candida din nou”, a afirmat fosta vicepreședintă, potrivit relatării The Wall Street Journal.

Între timp, își consolidează echipa de consilieri

Harris a adăugat că rezultatul alegerilor din 2028 va depinde de ceea ce se întâmplă în 2026.

Între timp, ea a participat la întâlniri private cu donatori importanți, și-a consolidat echipa de consilieri și a mers în state-cheie pentru a sprijini candidații democrați înaintea alegerilor intermediare din noiembrie.

Potrivit publicației americane, Harris a participat și la mai multe evenimente de strângere de fonduri în California.

De asemenea, urmează să facă deplasări în Nevada și Georgia, unde va susține candidați democrați.

O nouă candidatură e privită cu scepticism de unii democrați

Rezervele atribuite lui Doug Emhoff apar într-un moment în care o parte dintre donatorii și reprezentanții Partidului Democrat își exprimă îndoielile cu privire la o nouă candidatură a fostei vicepreședinte.

Unii dintre aceștia consideră că Harris ar avea de înfruntat obstacole importante într-o nouă campanie și că partidul ar trebui să ia în calcul un candidat diferit pentru alegerile din 2028.

În același timp, mai multe personalități democrate își conturează propriile perspective prezidențiale.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un posibil candidat, a declarat că nu ar intra în cursă dacă Harris ar decide să candideze, potrivit The Wall Street Journal.

Harris păstrează însă sprijinul unor segmente importante ale electoratului democrat, în special în rândul femeilor de culoare, și continuă să fie implicată în campaniile partidului.

Un purtător de cuvânt al fostei vicepreședinte a refuzat să comenteze informațiile despre poziția soțului său.

Presiunea campaniei din 2024 și viața personală

În memoriile sale, intitulate 107 Days, Kamala Harris a descris presiunea pe care campania prezidențială din 2024 a exercitat-o asupra vieții personale și asupra căsniciei sale, inclusiv în contextul atacurilor politice și al criticilor publice.

Doug Emhoff, avocat de profesie, și-a reluat activitatea juridică în Los Angeles după încheierea mandatului soției sale la Casa Albă. Cei doi au cumpărat și o locuință în Malibu.

Harris a fost candidata Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 2024, după retragerea lui Joe Biden din cursă. Ea a pierdut scrutinul în fața lui Donald Trump.