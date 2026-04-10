Kamala Harris, fost vicepreședinte în timpul mandatului lui Joe Biden, a declarat că „ia în considerare” candidatura la președinție în 2028

„Ai de gând să candidezi din nou în 2028?”, a întrebat-o reverendul Al Sharpton, o figură proeminentă a mișcării pentru drepturi civile, la un forum al organizației sale, NAN, la New York. „Uite, s-ar putea. S-ar putea, mă gândesc la asta”, a răspuns democratul pe scenă, în aplauzele publicului, relatează Le Figaro.

Prima femeie și prima persoană de culoare care a ajuns la vicepreședinție în istoria SUA, Kamala Harris și-a menținut viitorul politic incert de la înfrângerea din 2024. Fosta senatoare din California, acum fără nicio funcție electivă, străbate Statele Unite de anul trecut pentru a vorbi despre cartea sa, „107 Days” , despre durata campaniei sale lansate în grabă după retragerea lui Joe Biden pe 21 iulie 2024.

Kamala Harris ar avea contracandidați

Când a anunțat acum câteva luni că turneul său va continua până în 2026, mai mulți comentatori au interpretat anunțul ca un preludiu la o nouă tentativă de a câștiga Casa Albă. Cu aproape doi ani înainte de primele alegeri primare pentru nominalizarea democrată, anumite figuri încep să apară în stânga.

Printre aceștia, actualul guvernator al Californiei, Gavin Newsom, nu își ascunde ambițiile prezidențiale, la fel ca și Pete Buttigieg, fost secretar al Transporturilor în timpul mandatului lui Biden și deja candidat la nominalizarea din 2020. Reprezentanta de la New York, Alexandria Ocasio-Cortez, o figură importantă a stângii americane, ar putea intra și ea în cursă, la fel ca și fostul astronaut și actualul senator de Arizona, Mark Kelly. Josh Shapiro, guvernatorul Pennsylvaniei, și JB Pritzker, guvernatorul Illinoisului, sunt, de asemenea, citați în sondaje drept democrații cu cele mai mari șanse.