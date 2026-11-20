Fostul prim-ministru al Franței, Dominique de Villepin, este așteptat să-și adauge numele pe lista deja încărcată de candidați la președinție în 2027, opunându-se celor pe care îi descrie drept „extremele” țării, precum și moștenitorilor concurenți ai proiectului politic de centru-dreapta al președintelui Emmanuel Macron, relatează France 24.

Viitorul candidat se va poziționa ca o alternativă la „trei forțe care încearcă neobosit să destrame Franța cu un bisturiu”, a declarat echipa sa pentru AFP.

Potrivit fostului prim-ministru conservator, aceste forțe sunt Adunarea Națională de extremă dreapta – aflată în prezent în fruntea sondajelor – precum și Franța Neîndeplinită, vicecampiona de stânga, și „centrul macronist” . El a acuzat cele trei grupări că sunt responsabile pentru „decăderea” Franței.

Se așteaptă ca De Villepin să le ceară alegătorilor să nu se resemneze cu „o moarte prezisă” în alegerile prezidențiale din 2027, prezentându-se în schimb ca o întruchipare a „reînnoirii”.

De Villepin și-a înființat propriul partid

Candidatura lui De Villepin a fost pregătită de mai bine de doi ani, iar fostul premier nu s-a sfiit să-și exprime intenția de a candida în ultimele luni.

Și- a creat propriul partid politic , „Franța Umanistă”, a publicat o carte, și-a dezvoltat prezența pe rețelele de socializare și a călătorit prin țară pentru diferite discursuri.

Dacă va putea sau nu să candideze este încă incert. Candidații trebuie să adune cel puțin 500 de semnături de la primarii din Franța pentru a candida. Echipa sa susține că De Villepin a obținut deja angajamente de la 300.

Eșecul său de a strânge aceste semnături atât de necesare l-a împiedicat pe fostul prim-ministru să candideze la președinție în 2012. Deși s-a aflat în politică încă din anii 1980 ca unul dintre principalii strategi ai președintelui de dreapta Jacques Chirac, De Villepin nu a fost niciodată ales într-o funcție publică.