Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți, 17 noiembrie, că Moscova deține informații despre activitatea personalului militar francez în Ucraina și că a transmis Parisului preocupările sale în această privință.

Lavrov acuză Franța de implicare directă în război

Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a lansat marți noi acuzații la adresa Franței, susținând că militari francezi se află deja pe teritoriul ucrainean.

Potrivit publicației Le Monde, care citează agenția France-Presse (AFP), șeful diplomației ruse a afirmat că autoritățile de la Moscova cunosc această situație și au transmis un mesaj oficialilor francezi.

„Nu doar francezi. Știm acest lucru”, a declarat Lavrov, sugerând că Rusia ar avea informații și despre prezența unor militari din alte state.

Ministrul rus a precizat că Moscova și-a exprimat îngrijorarea față de această situație.

„Nu mai este vorba despre sprijin pentru Ucraina, ci despre participare directă la război”, a susținut Serghei Lavrov.

Presa franceză: militari francezi ar activa de mai multe luni în Ucraina

Afirmațiile lui Lavrov vin după ce Le Monde și alte instituții media au relatat, luni, citând o sursă, că militari francezi desfășoară de câteva luni activități pe teritoriul Ucrainei.

Potrivit informațiilor publicate, aceștia sunt implicați în instruirea personalului ucrainean și în sprijinirea operațiunilor de întreținere a echipamentelor militare.

Activitățile descrise de presa franceză nu ar reprezenta, în această etapă, o desfășurare militară propriu-zisă.

Mai degrabă, ar fi vorba despre consolidarea unei structuri de coordonare aflate sub autoritatea atașatului apărării din cadrul Ambasadei Franței la Kiev.

Această distincție este importantă, deoarece prezența personalului militar pentru instruire și asistență tehnică nu demonstrează automat participarea la operațiuni de luptă.

Moscova afirmă că a transmis un mesaj Parisului

Serghei Lavrov nu a oferit detalii despre conținutul mesajului transmis autorităților franceze.

De asemenea, ministrul rus nu a precizat numărul militarilor francezi despre care susține că se află în Ucraina, unitățile din care aceștia ar face parte sau activitățile concrete pe care Moscova le consideră o participare directă la război.

Diferențe de interpretare privind rolul personalului militar occidental

Subiectul prezenței militarilor occidentali în Ucraina rămâne unul sensibil în relațiile dintre Rusia și statele europene care sprijină Kievul.

În timp ce Moscova prezintă anumite forme de asistență militară drept implicare directă în conflict, informațiile publicate de presa franceză descriu, în cazul personalului francez, activități de instruire, mentenanță și coordonare.

Declarațiile lui Serghei Lavrov marchează astfel o nouă escaladare a tensiunilor diplomatice dintre Moscova și Paris, pe fondul războiului din Ucraina și al sprijinului militar acordat Kievului.