Rusia respinge participarea Europei la negocierile de pace pentru Ucraina și amenință trupele străine cu atacuri

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, 7 noiembrie, de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în contextul pregătirilor pentru un exercițiu militar multinațional în Polonia, la care urmează să participe aproximativ 2.800 de militari din 11 țări, relatează publicația EUalive.

Poziția Moscovei intervine înaintea unor discuții trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia, programate în jurul datelor de 10-11 noiembrie, la Abu Dhabi.

În același timp, reprezentanții Uniunii Europene și ai Ucrainei insistă că niciun acord de pace nu poate fi negociat fără participarea Kievului și a statelor europene.

Moscova consideră inacceptabilă prezența unor trupe străine în Ucraina

Maria Zaharova a declarat că statele europene nu ar trebui să participe la negocierile referitoare la Ucraina, acuzând guvernele occidentale că ignoră preocupările de securitate ale Rusiei.

Într-o declarație publicată pe site-ul Ministerului rus de Externe, oficialul a susținut că implicarea Europei în actualele inițiative de securitate contribuie la escaladarea tensiunilor.

Zaharova a reiterat opoziția Moscovei față de desfășurarea unor contingente militare străine în Ucraina, indiferent de structura internațională sub egida căreia ar urma să acționeze acestea.

Potrivit reprezentantei diplomației ruse, o asemenea prezență ar echivala, din perspectiva Moscovei, cu o intervenție militară și ar crea amenințări suplimentare la adresa securității Rusiei.

Oficialul rus a avertizat că militarii străini aflați pe teritoriul ucrainean ar putea fi considerați ținte legitime pentru armata rusă.

Zaharova a acuzat, de asemenea, Franța și Regatul Unit că încearcă să își consolideze prezența militară în apropierea Rusiei.

Aproximativ 2.800 de militari din 11 țări participă la exerciții în Polonia

Avertismentul Rusiei a fost formulat în contextul pregătirilor pentru exercițiul militar multinațional „Koalicja”, programat între 9 și 22 noiembrie 2026, în poligonul Nowa Dęba, din sud-estul Poloniei.

Zona de antrenament se află la aproximativ 100 de kilometri de frontiera cu Ucraina.

La exercițiu urmează să participe circa 2.800 de militari din 11 state: Belgia, Estonia, Franța, Germania, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Spania, Suedia, Turcia și Regatul Unit.

Activitățile sunt organizate în cadrul pregătirilor pentru Forța Multinațională pentru Ucraina, cunoscută sub acronimul MNF-U.

Franța și Regatul Unit coordonează împreună exercițiul.

Franța contribuie cu cel mai numeros contingent, estimat la aproximativ 1.100 de militari, în timp ce partea britanică participă cu circa 300 de persoane, inclusiv elemente ale Brigăzii 7 a armatei britanice.

Exercițiul urmărește verificarea capacității de deplasare a trupelor și echipamentelor, coordonarea structurilor de comandă, integrarea componentelor terestre și aeriene și aplicarea măsurilor defensive.

Un accent este pus pe protecția împotriva dronelor, devenită o componentă esențială a operațiunilor militare moderne.

În paralel, forțele turce desfășoară o simulare maritimă privind îndepărtarea minelor din Marea Neagră.

Polonia, Uniunea Europeană și Ucraina resping un acord negociat fără participarea lor

La 6 noiembrie, în cadrul unei reuniuni informale a miniștrilor de Externe din statele regiunii Mării Baltice, desfășurată la Varșovia, reprezentanții Poloniei, Uniunii Europene și Ucrainei au cerut ca orice soluție diplomatică să includă direct Kievul și partenerii europeni.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a afirmat că Ucrainei nu îi poate fi impusă o soluție fără consimțământul său și fără participarea sa la negocieri.

Șeful diplomației poloneze a subliniat și că securitatea Europei nu poate fi decisă fără implicarea statelor europene.

La rândul său, Kaja Kallas, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, a susținut că participarea UE este necesară pentru punerea în aplicare a unui eventual acord.

Kallas a precizat că Uniunea Europeană nu se consideră un mediator neutru în conflict, ci un susținător al Ucrainei.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a reafirmat principiul potrivit căruia nicio decizie privind Ucraina nu trebuie luată fără participarea acesteia, iar securitatea Europei nu poate fi negociată în absența statelor europene.

Oficialul ucrainean a invocat acordurile istorice de la Ialta și München, avertizând împotriva repetării unor negocieri în care marile puteri decid viitorul altor state fără consimțământul acestora.

Cei trei oficiali au reafirmat sprijinul pentru continuarea asistenței militare și financiare destinate Ucrainei, precum și pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina rămân un punct major de divergență

Pozițiile exprimate de Moscova și de reprezentanții europeni evidențiază dificultățile unui eventual acord pentru încheierea războiului.

Rusia respinge atât implicarea statelor europene în negocieri, cât și posibilitatea staționării unor trupe străine pe teritoriul ucrainean.

În schimb, Ucraina și partenerii săi europeni consideră că garanțiile de securitate, reconstrucția, regimul sancțiunilor și viitoarea relație a Kievului cu Uniunea Europeană necesită participarea directă a Europei.