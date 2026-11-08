Avarie la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei: alimentarea externă cu energie electrică a fost întreruptă

Centrala nucleară Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei, a pierdut alimentarea externă cu energie electrică, după ce linia Ferosplavna a fost deconectată automat din cauza unor avarii, a anunțat duminică administrația instalată de Rusia la conducerea centralei, potrivit Reuters.

Într-un comunicat publicat pe aplicația de mesagerie MAX, susținută de statul rus, administrația centralei a precizat că linia Ferosplavna a fost oprită de sistemele automate de protecție.

Generatoarele diesel de rezervă furnizează energie echipamentelor necesare pentru funcționarea în siguranță a centralei.

„Personalul centralei nucleare Zaporojie monitorizează toți parametrii operaționali ai echipamentelor. Sunt luate toate măsurile necesare pentru menținerea în siguranță a unităților energetice”, a transmis administrația.

Nivelurile radiațiilor în incinta centralei și în zona de monitorizare erau normale, potrivit aceluiași comunicat.