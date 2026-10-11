Reactoarele de la Cernavodă rămân oprite cel puțin 10 zile. Bușoi: Miza este să le repornim în siguranță. Nu vedem motive pentru creșteri de preț mai mari de 20%

Secretarul de stat Cristian Bușoi a declarat că reactoarele de la Cernavodă vor rămâne încă cel puțin zece zile închise pe fondul nivelului Dunării, după ce Apele Române au anunțat că nivelul Dunării este la trei centimetri de limita de siguranță a reactoarelor. Cu toate acestea oficialul a anunțat că situația va genera scumpiri în piață.

„Orice zi pe care o avem cu unitățile 1 și 2 închise, lucrul acesta se resimte în piață de electricitate. La acest moment nu, suntem la câțiva centimetri de nivelul administrativ decis de CNSU, prin hotărârea CNSU, sigur că el este mai ridicat decât cel din manual. cel puțin în următoarele zece zile, nu permite repornirea, măcar a unei din cele două reactoare”, a spus Bușoi, duminică, într-o intervenție la Digi24.

Impactul asupra prețurilor la energia electrică

Secretarul de stat a declarat că evoluția prețurilor la electricitate depinde atât de durata opririi reactoarelor de la Cernavodă, cât și de situația pieței europene, oferind și un pronostic despre creșterile așteptate, subliniind că prioritatea este repornirea în siguranță a Centralei.

„În acest moment cât timp, nu știm cât de lungă va fi perioada în care nu funcționăm cu Cernavodă. Suntem rezervați să dăm procente. , suntem în contact cu furnizorii de electricitate, au cele mai fiabile date. Nu vedem motive pentru creșterii mai mari de 20%, să zicem, în acest moment. Deocamdată știți că ofertele pe piața de electricitate nu au crescut foarte mult. Toată miza este să repornim în siguranță și doar în siguranță cât mai repede unitățile 1 și 2 de la Cernavodă”, a continuat Bușoi.

Bușoi exclude riscul unui incident nuclear

Cristian Bușoi a respins scenariile privind un posibil incident sau accident nuclear, afirmând că nu există, în acest moment, un pericol pentru siguranța centralei.

„Siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată, centrala este în așa fel gândită încât să facă față unor scenarii foarte variate. Riscul este zero. Este foarte important să nu alertăm populația”, a conchis Bușoi.

Unitatea 1 a centralei a fost oprită controlat pe 28 iulie, iar Unitatea 2, pe 13 august, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, în contextul secetei severe. Întreaga Centrală de la Cernavodă furniza aproximativ 20% din energia electrică pentru Sistemul Național.