Dunărea, la doar 3 centimetri de limita operațională la Cernavodă. Apele Române suplimentează debitul

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) anunță sâmbătă, într-un comunicat, că debitele Dunării la intrarea în țară sunt sub 1.200 de metri cubi pe secundă.

Potrivit instituției, la Cernavodă, nivelul apei se situează foarte aproape de limita operațională de -262 de centimetri, relevantă pentru asigurarea condițiilor de pompare a apei de răcire a centralei nucleare.

„Astăzi, 10 octombrie 2026, a fost înregistrată cota de -259 cm, cu numai 3 cm peste această limită, situație care impune adoptarea unor măsuri operative urgente și coordonate”, transmit reprezentanții Apelor Române.

În acest context, ANAR a dispus suplimentarea temporară cu 20 de metri cubi pe secundă a debitului evacuat din acumularea Iezer, în perioada 10–18 octombrie, prin exploatarea coordonată a acumulărilor de pe valea Mostiștei.

Intervenția este corelată cu evacuări controlate de apă din acumulările Izbiceni, de pe râul Olt, și Mihăilești, de pe râul Argeș, pentru suplimentarea aportului de apă în Dunăre și limitarea scăderii nivelurilor în sectorul Cernavodă.

Apele Române precizează că măsura nu presupune golirea acumulării Iezer. După aplicarea acesteia, în acumulare va rămâne disponibil un volum de apă de peste 40 de milioane de metri cubi, iar evacuările vor fi monitorizate și adaptate condițiilor hidrologice.

„În condițiile actuale, asigurarea resurselor de apă necesare funcționării în siguranță a CNE Cernavodă reprezintă o responsabilitate de interes național”, se mai arată în comunicatul ANAR.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, declara marți, 6 octombrie, că cele două reactoare ale centralei nu vor fi repornite în următoarele zece zile.

Unitatea 1 a centralei a fost oprită controlat pe 28 iulie, iar Unitatea 2, pe 13 august, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, în contextul secetei severe.