Daniel Zamfir și academicianul Ioan Dumitrache au convenit marți organizarea unei întâlniri de lucru dedicate exploatării și prelucrării resurselor naturale ale țării. Potrivit Ministerului Economiei, cei doi au discutat la lansarea volumului „România 2050”, în Aula Academiei Române.

La întâlnire urmează să participe specialiști și experți care vor analiza soluții pentru dezvoltarea capacităților de prelucrare în România, atragerea investițiilor și creșterea valorii adăugate în economia națională.

Resurse prelucrate în România

Ministrul consideră că tehnologiile moderne, cercetarea și inovarea pot contribui la relansarea industriei, dezvoltarea unor noi capacități de producție și crearea de locuri de muncă.

„Este important să transformăm potențialul României în rezultate concrete pentru economia națională. Avem resurse, avem specialiști și avem nevoie de o abordare strategică prin care aceste resurse să fie valorificate inteligent, sustenabil și, pe cât posibil, prin dezvoltarea capacităților de producție și prelucrare în țară”, a declarat Daniel Zamfir.

„Dialogul cu mediul academic și cu experții este esențial în acest demers”, a adăugat ministrul.

Ministerul Economiei a transmis că intenționează să consolideze colaborarea cu mediul academic, astfel încât expertiza științifică să contribuie la elaborarea unor politici care să stimuleze producția internă și competitivitatea companiilor românești.