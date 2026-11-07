Prima pagină » Știri externe » Teama de radiații. Iranul a distribuit 180.000 de pastile de iod în orașul în care se află centrala nucleară Bushehr

Teama de radiații. Iranul a distribuit 180.000 de pastile de iod în orașul în care se află centrala nucleară Bushehr

Autoritățile iraniene continuă să distribuie pastile de iod locuitorilor din Bushehr, oraș din sudul țării unde se află singura centrală nucleară funcțională a Iranului. Până acum au fost împărțite 180.000 de pastile, pe fondul tensiunilor cu SUA.
Teama de radiații. Iranul a distribuit 180.000 de pastile de iod în orașul în care se află centrala nucleară Bushehr
Andreea Tobias
07 nov. 2026, 13:46, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primii care au primit pastile de iod au fost locuitorii din jurul centralei nucleare. Apoi acțiunea a fost extinsă în întreg orașul Bushehr, a declarat adjunctul pentru sănătate al Universității de Științe Medicale din Bushehr, potrivit agenției Anadolu.

Planul de pregătire pentru situații de urgență a început înainte de războiul din iunie 2025. În total, 180.000 de pastile au fost împărțite prin decizia autorităților de gestionare a crizelor. Ele sunt în continuare disponibile în centrele de sănătate din tot orașul, dar doar pentru locuitorii din Bushehr.

Cum trebuie luate

Pastilele trebuie luate într-un interval precis: de la 24 de ore înainte de un incident nuclear sau radiologic până la patru ore după acesta. Doza diferă în funcție de vârstă, a explicat oficialul. Bebelușii sub o lună primesc o optime de pastilă, copiii între o lună și trei ani un sfert, cei între trei și 12 ani o jumătate, iar persoanele peste 12 ani o pastilă întreagă.

Pastilele reduc capacitatea de a absorbi iodul radioactiv care ar putea fi eliberat într-o urgență radiologică.

Amenințările lui Trump

Anunțul vine în plină tensiune între Iran și SUA, după ofensiva militară lansată de Washington și Israel împotriva Iranului pe 28 februarie. Pe 1 noiembrie, președintele Donald Trump a avertizat că SUA pot lovi în zece minute instalațiile nucleare suspecte rămase în Iran. El a numit în mod special Muntele Târnăcopului, în centrul Iranului, un complex subteran suspectat că ar fi nuclear. Pe 16 octombrie, Trump exclusese folosirea armelor nucleare împotriva Iranului, dar lăsase deschisă varianta unor atacuri convenționale.

Muntele Târnăcopului, cunoscut și ca Kuh-e Kolang Gaz La, este un complex de tuneluri subterane aflat lângă instalația de îmbogățire a uraniului de la Natanz. Guvernul iranian neagă că acolo s-ar desfășura activități nucleare, conform EurAsian Times.

Bushehr, pe coasta Golfului Persic, găzduiește singura centrală nucleară funcțională a Iranului. Pastilele de iod protejează tiroida de iodul radioactiv, dar nu și de alte substanțe radioactive sau de radiațiile externe.

Recomandarea video

CSM i-a sancționat pe judecătorii care l-au băgat la închisoare pe fostul ministru Daniel Chițoiu / Chițoiu omorâse doi oameni cu mașina
G4Media
De la jucătorul „verde”, la Olguța si sărutul pasional de la VIP » Fotoreporterul GSP a surprins cadre spectaculoase în Bănie
GSP.ro
Cristela Georgescu acuză că drepturile soțului său sunt încălcate: „Pentru a câta oară află presa înaintea apărării și a familiei ce se întâmplă în dosarul deținutului politic Călin Georgescu?”
Gandul
Umilită de Marco după noaptea petrecută împreună, Gabriella nu s-a mai putut abține! A cedat și...
Cancan
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Prosport
Turneul din Maroc al Ansamblului „Ciocârlia”, în arhivele Securității: „Nu cred că e cazul să intervin la prietenul Nicolae Ceaușescu!”. Ce instrumente a cerut regele Hassan al II-lea și ce avere le-a oferit muzicienilor în 1977
Libertatea
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
CSID
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor