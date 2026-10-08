Prima pagină » Energie » România riscă să plătească mai mult pentru energie: Un reactor nuclear din Bulgaria se oprește astăzi

România riscă să plătească mai mult pentru energie: Un reactor nuclear din Bulgaria se oprește astăzi

Unul dintre cele două reactoare ale centralei nucleare Kozlodui din Bulgaria este programat să fie oprit joi pentru lucrări de întreținere și reîncărcare cu combustibil. Oprirea, prevăzută până la sfârșitul lunii noiembrie, ar putea reduce cantitatea de energie electrică disponibilă în regiune și ar putea duce la creșterea prețurilor în România.
România riscă să plătească mai mult pentru energie: Un reactor nuclear din Bulgaria se oprește astăzi
Centrala nucleară Kozlodui din Bulgaria/sursa foto: Wikimedia Commons/Vislupus
Maria Miron
08 oct. 2026, 12:43, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Reactorul 6 al centralei nucleare Kozlodui, cu o capacitate de aproximativ 1.000 MW, intră joi în revizia anuală. Lucrările presupun verificarea și întreținerea instalațiilor, precum și reîncărcarea cu combustibil nuclear pentru următorul ciclu de funcționare.

Ministerul Energiei din Bulgaria a anunțat miercuri că oprirea a fost stabilită în prealabil cu operatorul sistemului energetic național. Reactorul 5 va continua să funcționeze, însă puterea acestuia va fi adaptată în funcție de nivelul Dunării și de cantitatea de apă disponibilă pentru instalațiile centralei.

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, a atras atenția că oprirea temporară a reactorului poate pune presiune asupra pieței regionale de electricitate, tocmai într-o perioadă în care consumul crește odată cu scăderea temperaturilor. România ar putea fi afectată în special în orele de seară, când producția internă nu acoperă întotdeauna necesarul de consum.

Cum afectează România oprirea reactorului din Bulgaria

România produce o mare parte din energia electrică pe care o consumă, dar există intervale în care centralele din țară nu pot acoperi întreaga cerere, iar în aceste situații diferența trebuie asigurată prin importuri.

Oprirea reactorului de la Kozlodui reduce temporar producția de electricitate din Bulgaria cu aproximativ 1.000 MW. Acest lucru poate limita cantitatea de energie disponibilă pentru export, mai ales dacă și consumul intern al Bulgariei crește.

Însă România nu este singura țară care depinde de importuri în anumite intervale. Ungaria, Serbia și alte state din regiune pot avea nevoie de energie în aceleași ore, ceea ce înseamnă o concurență mai mare pentru cantitățile disponibile.

„Problema este că vecinii pot avea nevoie de energie în aceleași ore în care avem nevoie și noi”, a explicat Dumitru Chisăliță, consultant și expert tehnic în domeniul energiei.

Bulgaria va putea continua să exporte electricitate și cu reactorul 6 oprit, însă cantitatea disponibilă va depinde de producția celorlalte centrale și de consumul propriu.

De asemenea, „dacă răcirea vremii cuprinde simultan România, Ungaria și Balcanii, cererea regională crește. Dacă se adaugă vânt slab și indisponibilități la centrale, surplusurile disponibile pentru export se reduc. În aceste condiții, importul devine mai scump și mai greu de asigurat”, a precizat Dumitru Chisăliță.

România ar putea avea nevoie de importuri de până la 2.700 MW în anumite seri

Pentru a explica riscurile, Dumitru Chisăliță a prezentat un scenariu în care consumul de electricitate al României ajunge seara la 7.600 MW, în timp ce producția internă este de numai 4.900 MW.

Pentru a acoperi diferența într-o asemenea situație, România ar avea nevoie de importuri de 2.700 MW.

Dacă ar putea importa doar 2.500 MW, ar rămâne un necesar neacoperit de 200 MW. Acesta ar trebui compensat prin creșterea producției interne, utilizarea rezervelor disponibile sau reducerea consumului.

Potrivit datelor Transelectrica pentru octombrie 2025, în intervalul orar 20.00-21.00, consumul mediu de electricitate a fost de 7.248 MW, iar producția internă medie, de 6.726 MW. Pornind de la consumurile înregistrate anul trecut și luând în calcul indisponibilitatea unei capacități de producție de la Cernavodă, expertul în energie citat estimează că necesarul de import ar putea ajunge, în anumite seri, la aproximativ 2.700 MW.

Valoarea nu reprezintă efectul exclusiv al opririi reactorului bulgăresc, ci rezultatul unui scenariu care ia în considerare mai multe condiții nefavorabile pentru sistemul energetic românesc.

O parte din costurile suplimentare ar putea ajunge în facturile românilor

Dumitru Chisăliță avertizează că furnizorii care cumpără electricitate la prețuri ridicate ar putea transfera ulterior o parte din aceste costuri către consumatori.

Totuși, oprirea reactorului de la Kozlodui nu înseamnă că facturile românilor vor crește imediat. Eventualele scumpiri depind de evoluția prețurilor pe piață și de contractele de furnizare.

Există riscul unor întreruperi de curent în România?

Dumitru Chisăliță consideră că România poate acoperi necesarul de electricitate în majoritatea serilor din octombrie. Problemele ar putea apărea dacă se produc avarii suplimentare, iar sistemul energetic nu dispune de suficiente rezerve pentru a compensa pierderile.

„Oprirea Kozlodui 6 crește presiunea asupra acestei marje; singură, nu justifică anticiparea unor întreruperi generalizate”, a precizat expertul.

România trebuia să fie pregătită pentru oprirea reactorului bulgar

Președintele Asociației Energia Inteligentă consideră că autoritățile române ar trebui să prezinte public date despre producția disponibilă, posibilitățile de import și rezervele care pot fi folosite în cazul unor avarii.

„Revizia de la Kozlodui era cunoscută. Tocmai de aceea, România trebuia să se fi pregătit pentru ea”, a transmis Dumitru Chisăliță.

Expertul subliniază că România trebuie să poată acoperi consumul și în orele dificile, fără costuri prea mari pentru consumatori.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
GSP.ro
„Câte alegeri vom mai anula?” Crin Antonescu demontează coridorul sanitar: „AUR nu e mai extremist decât USR”
Gandul
Vlad Bălțățeanu a mărturisit ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei: 'S-ar fi certat cu
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
Libertatea
Cum au lăsat doi chiriași un apartament din Cluj? Proprietara a rămas uimită când a deschis ușa locuinței, după 3 ani: Am crezut că avem cadavre
CSID
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Promotor